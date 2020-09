Jesteś aktywnym graczem? - Uważaj na hakerów!

Ostatnio zauważono wzrost ataków cyberprzestępczych na graczy, powodem są posiadane przez nich rzadkie skórki czy itemy. Może Cię to dotyczyć? Sprawdź jak się chronić.

Od czasów pandemii coraz więcej czasu spędzamy w świecie wirtualnym, w tym w grach. Przekłada się to na większą efektywność rozwoju naszych postaci oraz na wartość posiadanych przez nas rzeczy. Zauważyli to hakerzy i za pomocą ataków phishingowych próbują wykraść dane logowania, żeby przejąć wartościowe konta.

Według najnowszego raportu Akamai, zatytułowanego "Gaming: You Can't Solo Security", gracze są poddawani licznym atakom phishingowym, polegającym na fałszowaniu danych uwierzytelniających. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości podając się za pracownika platformy, do której dane chce wykraść i za pomocą podstępu prosi nas o kliknięcie w podejrzany link, który przekierowuje do strony bliźniaczo podobnej do prawdziwej. Drugi sposób bazuje na wykradzionych już kiedyś danych. Gdy gdzieś wyciekną, hakerzy próbują zalogować się na innych portalach używając tej samej nazwy użytkownika oraz hasła. Dlatego tak ważne jest, żeby nie korzystać z jednego hasła do wszystkich posiadanych przez nas kont.

Spośród graczy określających się jako "często aktywnych", ponad połowa (55%) stwierdziła, że w pewnym momencie ktoś próbował włamać się na ich konto. Jednak tylko 20% z nich stwierdziło, że kiedykolwiek martwiło się, lub bardzo martwiło, że taki atak może nastąpić. Większość zatem w ogóle nie przejmowała się perspektywą utraty konta, lub zwyczajnie nie była świadoma zagrożenia.

Żeby zabezpieczyć się przed atakiem hakerów najlepiej jest korzystać z uwierzytelnienia dwuetapowego, lub do każdego konta ustawiać inne, silne hasło. By to zrobić można korzystać z menagerów haseł, które nie tylko za nas będą pamiętać dane logowania, ale też wygenerują silne i ciężkie do złamania hasła. Kolejnym aspektem jest korzystanie z antywirusów, które chronią nas przed wieloma zagrożeniami Internetowego świata.

