Jesteś alergikiem i wiosną włączasz tryb przetrwania? To pomoże ci przeczekać ten czas

Pyłki roślin, roztocza, zwierzęca sierść... Przykładów popularnych alergenów jest wiele, jednak wciąż problemem pozostaje to, jak sobie z nimi radzić. Kwestia ta spędza sen z powiek alergikom szczególnie wiosną.

Wiosną alergeny mają prawdziwy bal. W powietrzu unosi się wiele pyłków, które dla osób reagujących na nie katarem siennym są prawdziwym utrapieniem. Takich osób jest naprawdę sporo, a najczęstszym alergenem są właśnie wspomniane pyłki.

Jeśli o określonych porach roku dręczą Cię takie objawy, jak ciągłe kichanie, katar, łzawienie oczu i drapanie w gardle, może to oznaczać, że masz alergię, czyli uczulenie na pyłki roślin. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że sezon pylenia przypada na wiosnę. Jednakże w zależności od miejsca i klimatu okresy pylenia roślin rozpoczynają się w różnych porach roku i trwają dłużej lub krócej. Pyłki mogą więc otaczać nas przez cały rok

- wyjaśnia jednak Joanne Kang, Lead Research Scientist w firmie Dyson.

Jak poradzić sobie z alergią?

Alergicy katarem siennym reagują na różne rodzaje pyłków. A zatem, w zależności od aktywności wybranych roślin, różne mogą być pory roku, w których objawy i dolegliwości szczególnie się nasilają. Co więcej, znaczenie ma nawet pora dnia. Istotna jest też temperatura oraz poziom wilgotności powietrza. Dla wielu gatunków roślin sprzyjające warunki atmosferyczne to słońce i dość wysoka temperatura otoczenia. Wówczas, jeśli to możliwe, dobrze jest unikać przebywania poza domem. Dobra strategia to zamknięcie okien i uruchomienie oczyszczacza powietrza.

Zobacz również:

Oczywiście, alergeny czyhają na swoje ofiary nie tylko na zewnątrz. Z corocznych badań marki Dyson wynika, że zaledwie 1 na 10 osób ma świadomość, że pyłki roślin stanowią składnik domowego kurzu. Niestety, wymiana powietrza jest nieunikniona, a zatem nie możemy zapobiec obecności alergenów we wnętrzach naszych domów. Co więcej, wnosimy je na ubraniach oraz włosach, przynoszą je też na sierści zwierzęta domowe. Aż 1 na 5 respondentów w ankiecie Dyson nie zmienia butów po powrocie, a 2 na 3 osoby nie przebierają się. Chcąc zmniejszyć ryzyko wniesienia do domu dużej ilości pyłków, warto zmieniać zarówno ubranie, jak i obuwie.

Pyłki przyczepione do włosów, widziane pod mikroskopem/Fot. Dyson

Wśród popularnych alergenów są oczywiście nie tylko pyłki roślin, ale i roztocza oraz zwierzęca sierść. W oczyszczaniu powietrza niezawodne będą oczywiście specjalne urządzenia, które nie tylko usuną z niego zanieczyszczenia i alergeny, ale często mają też funkcję nawilżacza. Tego typu oczyszczacze powietrza są więc naprawdę funkcjonalnym sprzętem, który doskonale uzdatni powietrze w domu. Świetnym przykładem takiego urządzenia może być np. Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04, którego recenzję znajdziesz w tym materiale.

Jeśli nie wiesz, na co zwracać uwagę podczas zakupu oczyszczacza powietrza i które modele szczególnie polecamy, zajrzyj tu: Jaki oczyszczacz powietrza do 1000 zł? Przetestowałam 5 popularnych modeli i wybrałam najlepszy.

Z kolei o nawilżaczach pisaliśmy szerzej w tym poradniku.