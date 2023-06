Jesteś entuzjastą Notion? Dołącz do polskiej społeczności podczas oficjalnego launchu Notion Polska

Notion Polska, czyli polska społeczność entuzjastów i pasjonatów Notion, wystartuje już 29 czerwca. Bądź częścią tego wydarzenia podczas konferencji na warszawskim kampusie Google.

Notion Polska to odpowiedź na wciąż rosnący rynek Notion w naszym kraju, a także brak skupionej wokół tego narzędzia prężnie działającej i żywej społeczności. Wraz z polskim ambasadorem Notion, Aleksem Antoszkiem, oraz Kubą Skupieniem stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy entuzjasta i pasjonat Notion może nie tylko porozmawiać i poradzić się bardziej doświadczonych kolegów lub koleżanek, ale także znaleźć pomocne zasoby, dzięki którym korzystanie z Notion będzie jeszcze łatwiejsze.

Wydarzenie to będzie miało miejsce 29 czerwca o godzinie 17:00 w Warszawie na kampusie Google. Na miejscu opowiemy więcej na temat tego, jak nasza społeczność będzie działać i jak widzimy przyszłość Notion w Polsce, a także roześlemy kompletną informację prasową mailowo już po samym wydarzeniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - wstęp jest całkowicie darmowy.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Na naszych meetupach zawsze mamy od jednego do trzech wykładów (z prelegentami z różnych środowisk), a także dużo czasu i miejsca na rozmowy, nawiązywanie nowych znajomości i jedzenie pysznych przekąsek.

Chociaż Notion jest tematem, który nas łączy, to zdecydowanie jest to tylko punkt wyjścia do naszych rozmów i działań. Nasza społeczność składa się z profesjonalistów pochodzących z różnych środowisk, entuzjastów o zróżnicowanych zainteresowaniach i generalnie po prostu bardzo ciekawych oraz pełnych pasji ludzi. Krótko mówiąc, nigdy nie mieliśmy problemu z ułatwieniem dyskusji - zawsze znajdzie się coś ciekawego, o czym można porozmawiać.

Dokładna agenda wydarzenia nie jest jeszcze ustalona, ale ciężko pracujemy nad tym, żeby przyprowadzić kilku niesamowitych gości! Planujemy zakończyć prelekcje około godziny 19:00, a potem będziemy mieli czas na swobodne rozmowy i networking. Wydarzenie jest darmowe dla wszystkich, podczas którego będziemy serwować przekąski oraz napoje.

Więcej informacji oraz możliwość zapisania się można znaleźć na stronie wydarzenia oraz stronie kampusu Google.