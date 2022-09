Jesteś fanem Batmana? Sprawdź, jak wygląda gamingowy smartfon zaprojektowany dla wielbicieli DC Comics!

ASUS RoG Phone 6 to jeden z najlepszych smartfonów jakie nasza redakcja miała okazje testować. Już niedługo na rynku pojawi się specjalna edycja tego urządzenia, skierowana do fanów uniwersum DC Comics.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

ASUS RoG Phone 6 Batman Edition

Marka ASUS weszła we współpracę z Warner Bros, efektem czego jest nowe wydanie ich gamingowego smartfona. ASUS RoG Phone 6 otrzyma edycja, która została przygotowana specjalnie dla wielbicieli Batmana. W skład tego wyjątkowego zestawu wchodzą:

Nowy design urządzenia, nawiązujący do superbohatera,

Zestaw unikalnych tapet oraz motywów,

Specjalnie opakowanie,

Projektor Bat-sygnału, zasilany przez USB typu C,

Specjalna igła do wymiany karty SIM z logo Batmana

Etui zaprojektowane z myślą o fanach DC Comics.

Firma zamieściła na swoim kanale YT wideo, w którym możecie dokładnie obejrzeć wszystkie nowości, jakie przygotował ASUS we współpracy z DC Comics.

ASUS RoG Phone 6 - Specyfikacja urządzenia

Model RoG Phone 6 to jeden z najciekawszych smartfonów tego roku. Urządzenie jest obecnie jednym z najszybszych smartfonów na Androidzie, a to wszystko dzięki procesorowi Snapdragon 8 Plus Gen 1 oraz pamięci RAM, której ilość w wersji Pro może wynieść nawet 18 GB. Telefon został zaprojektowany z myślą o graczach, a więc posiada kilka unikalnych funkcji i gadżetów, które sprawiają, że ogrywanie mobilnych tytułów jest na nim o wiele przyjemniejsze.

Jedną z takich funkcji jest umieszczenie wirtualnych triggerów na obudowie modelu RoG Phone 6. Możemy ich używać w większości produkcji i przy ich pomocy sterować naszą postacią. Ciekawe jest także wbudowanie dwóch portów USB-C, dzięki którym możemy wygodnie grać oraz oglądać filmy nawet kiedy nasz smartfon jest w trakcie ładowania. Pełną recenzję urządzenia możecie przeczytać tutaj.