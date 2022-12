Jesteś fanem Marvela? Oto smartfon zaprojektowany specjalnie dla Ciebie

Marka OnePlus pokazała wyjątkowe urządzenie. Niestety, prawdopodobnie nie kupimy go w Polsce.

Źródło: OnePlus

Producenci smartfonów coraz częściej tworzą specjalne wersje swoich flagowców, które designem nawiązują do popularnych dzieł popkultury. W październiku tego roku zapowiadaliśmy limitowaną edycję OPPO Reno 8 (nawiązującą do serialu Ród Smoka), a w listopadzie marka ASUS zdecydowała się na zaprojektowanie smartfona dla fanów gry Diablo Immortal. Kolejnym producentem, który kontynuuje ten trend, jest OnePlus ze specjalnym wydaniem modelu 10T.

W zestawie, oprócz OnePluse'a 10T, znajdziemy także trzy użyteczne gadżety - nawiązujące do uniwersum Marvela. Pierwszym będzie etui na smartfona (z logiem Iron Mana), drugim uchwyt typu Pop Socket (wyglądający jak tarcza Kapitana Ameryki), a trzecim stojak na telefon (nawiązujący do filmu Black Panther).

Źródło: OnePlus Źródło: OnePlus Źródło: OnePlus

Niestety, najprawdopodobniej zestaw będzie dostępny jedynie w Indiach. Możecie próbować zakupić go przez stronę tamtejszego sklepu marki Disney (link do niego znajdziecie tutaj), jednak należy pamiętać o potencjalnych problemach związanych ze sprowadzaniem smartfona z Azji. Cena limitowanej edycji wynosi w Indiach 55,999 rupii indyjskich. W przeliczeniu na złotówki daje to około 3000 zł.