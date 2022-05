Jesteś fanem anime? Realme GT Neo3 Naruto Edition jest dla Ciebie!

Realme postanowiło wydać na świat świat telefon dla oddanych fanów Naruto.

Fot. Realme

Wiele osób w młodości z zapałem śledziło przygody Naruto, do dziś żywiąc do niego niemałą sympatię. jakiś czas temu Realme rozpoczęło współpracę z producentami tej kultowej serii. Już dziś możemy zobaczyć owoc tej kooperacji - specjalną edycję Realme GT Neo3, która nawiązuje do anime. Realme GT Neo3 to bardzo interesujący smartfon - w cenie, którą mógłby konkurować z innymi przedstawicielami, jak Samsung Galaxy A 53 5G, dostajemy bardzo mocne podzespoły, a do tego ładowanie 150 W!

Fot. Realme

Realme GT Neo3 Naruto Edition dodaje do interesujących podzespołów jeszcze ciekawą stylizację, mocno nawiązującą do bohatera kultowego anime. Smartfon jest w znanym, pomarańczowym kolorze, a opok aparatu możemy zauważyć metalową wstawkę z symbolem znanym z przepaski Naruto. Dodatkowo w opakowaniu (wyglądającym jak specjalna tuba na zwój), znajdziemy również dobraną kolorystycznie ładowarkę 150 W, obudowę z limitowanej serii, a także powerbank Naruto z możliwością szybkiego ładowania 33 W. Oczywiście temat Naruto nie kończy się na samych urządzeniach - telefon otrzymał też specjalną nakładkę z wieloma tapetami, animacjami, a nawet zestawem dźwięków powiadomień - wszystko zaczerpnięte z serialu.

Za tak interesujący telefon wcale nie musimy zapłacić bardzo dużo! W Chinach będzie on dostępny już od 31 maja, w jednej konfiguracji: 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Taki model (razem ze wszystkimi wymienionymi dodatkami) kosztuje około 1800 zł! Nie wiemy jeszcze, czy specjalna edycja będzie dostępna w oficjalnej sprzedaży w Polsce.