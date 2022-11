Jesteś kierowcą? To elektroniczne urządzenie z Biedronki musisz mieć

W Biedronce pojawiło się urządzenie, które może okazać się niezbędne jeśli jesteś kierowcą. Zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i ustalania możliwych winowajców wypadku. Przekonująca jest również niska cena - sprawdź, czy potrzebujesz ten gadżet.

Sklep internetowy Biedronka Home odwiedziło już ponad 3 miliony osób, choć od momentu uruchomienia nie upłynęły nawet 3 miesiące. Przyznajemy, że nie jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ wiele lojalnych klientów czekało na pojawienie się platformy online. Nikt zapewne jednak nie przypuszczał, że sieć sklepów pod wodzą Jerónimo Martins szykuje aż tak bogatym asortymentem. Na przestrzeni kilkunastu tygodni do oferty trafił m.in. rower elektryczny, sprzęt marki Hyundai oraz gadżety dla gamerów COBRA. Najwyraźniej, to dopiero początek - dziś, zaciekawiło nas jedno z urządzeń dedykowane kierowcom...

FOREVER kamera samochodowa G-SENSOR

Już teraz za pośrednictwem strony internetowej Biedronka możemy kupić kamerę samochodową od marki FOREVER - i to nie byle jaką. Jest ona wyposażona w G-SENSOR, pełniącego funkcję przyspieszeniomierza. Innymi słowy, gdy urządzenie zarejestruje niepokojące zdarzenia i wstrząsy, nagrywanie zostaje zabezpieczone (m.in. przed nadpisaniem). Jest to szczególnie ważne, gdy dojdzie do ewentualnego wypadku lub stłuczki, a my - będziemy mogli okazać się odpowiednim dowodem w postaci materiału wideo. Kamera nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD i jest zasilana poprzez microUSB.

Przejdźmy do parametrów...

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Waga: 0,179 kg

W zestawie: kamera, uchwyt, adapter samochodowy

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 2,2 cala

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: 5 V ⎓ 0,5 A, microUSB

Kamera samochodowa jest dostępna pod tym linkiem w wysoce atrakcyjnej cenie wynoszącej 99 zł.