Jesteś właścicielem iPhone'a? Sprawdź, czy twój model otrzyma aktualizację do nowej wersji systemu

Nowa odsłona systemu iOS zadebiutuje 12 września. W tym tekście znajdziesz listę urządzeń, które otrzymają aktualizację do kolejnej wersji oprogramowania.

Spis treści

Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Czy mój iPhone otrzyma aktualizację do systemu iOS 16?

Apple po raz pierwszy zapowiedziało kolejną odsłonę oprogramowania w czerwcu, podczas konferencji WWDC. Od tamtej pory firma udostępniła kilka testowych wariantów oprogramowania, a jego ostateczna wersja ma pojawić się na iPhone'ach już 12 września. Poniżej znajdziecie listę modeli, na których pojawi się iOS 16:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Wśród urządzeń znajdują się także najnowsze wersje smartfonów, które zadebiutowały 7 września. Należą do nich iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX.

Co czeka mnie po aktualizacji systemu?

Nowa wersja oprogramowania od Apple nie będzie rewolucją. Mimo to, iOS 16 przyniesie kilka istotnych modyfikacji, które mogą przypaść do gustu użytkownikom smartfonów Apple. Wśród najważniejszych znajdują się większe możliwości personalizacji Lock Screen'u. Jak dotąd fani iPhone'ów mieli w tym aspekcie mocno ograniczone możliwości, ale wygląda na to, że Apple postanowiło to zmienić.

Zobacz również:

Modyfikacje będą dotyczyły także powiadomień oraz większości systemowych aplikacji, które są domyślnie wgrane na każdym iPhonie. Więcej na temat iOS'a 16 możecie przeczytać w naszym osobnym artykule, poświęconym jedynie temu tematowi.