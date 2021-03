Jeszcze tańszy flagowiec? Z Realme GT Neo to możliwe.

Realme nie odpuszcza. Po premierze najtańszego urządzenia z procesorem Snapdragon 888 5G zapowiedziano jeszcze tańszego flagowca. Jak wygląda Realme GT Neo i jakie podzespoły zaoferuje?

Realme przystąpiło do ofensywy i kompleksowo odświeża swoją gamę modelową na 2021 rok. Zaprezentowano już flagowca Realme GT, a w drodze są świetne średniaki z rodziny Realme 8. Jeżeli myślałeś, że to koniec nowości, to jesteś w błędzie.

Realme GT 5G

Na rynku pojawi się jeszcze jeden smartfon. Będzie to niezwykle tani flagowiec z rodziny Realme GT. Smartfon zadebiutuje już 31 marca i zaoferuje topowy procesor firmy MediaTek.

Czy Dimensity 1200 zamiast Snapdragona 888 5G to jedyna zmiana w Realme GT Neo?

Plakat promocyjny

Producent oficjalnie pochwalił się jedynie plakatem reklamowym, który potwierdza obecność procesora Dimensity 1200, ale w sieci znajdziemy więcej przecieków na temat Realme GT Neo.

Urządzenie otrzyma ekran o przekątnej 6,55 cala z zagięciami na rogach. Smartfon od razu po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą Androida 11 z Realme UI 2.0. Nie zabraknie także dwukomorowej baterii o łącznej pojemności 4400 mAh oraz czterech aparatów.

Plecki Realme GT Neo

Na pleckach znajdziemy napis Dare to Leap oraz kwadratową obudowę obiektywów. Smartfon otrzyma również modem sieci 5G.

W chwili obecnej nie znamy cen, ale Realme GT Neo będzie tańszy od Realme GT. Oznacza to, że smartfon powinien kosztować około 1600 zł. W tej cenie będzie to z pewnością jedna z najlepszych propozycji.

Źródło: gsmarena.com