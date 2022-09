Jeszcze w tym roku pojawi się standard USB4 Version 2.0 i będzie szybki jak błyskawica

Z portów USB korzystamy wszyscy, ale podobnie jak wiele innych rozwiązań, także i one stają się coraz lepsze.

USB Promoter Group, organizacja odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie standardów USB, zaprezentowała USB4 Version 2.0. Choć nazwa może sugerować drugą wersję USB 4, to jednak ma cechy kolejnej generacji. Umożliwia bowiem dwa razy większy transfer od obecnej - jest to 80 Gbps. Ma być kompatybilny wstecznie ze wszystkimi poprzednikami - poza USB 1.0 - oraz z Thunderbolt 3. Co ważne w tym drugim przypadku - nie ma tu kompatybilności z Thunderbolt 4!

Dzieje się tak z powodów licencyjnych, choć trzeba zauważyć, że laptopy Intela mają port Thunderbolt, podczas gdy AMD Ryzen korzysta z USB4. Jednak w przypadku Intela szybkość transferu poprzez Thunderbolt 4 jest taka sama, jak Thunderbolt 3 i USB4 1.0. W nowym standardzie USB zwiększenie szybkości transferu danych było możliwe dzięki usprawnieniu architektury i dodaniu do niej dodatkowej warstwy. Oczywiście wszystkie urządzenia należy usprawnić tak, aby mogły go obsłużyć. Wiąże się to z koniecznością aktualizacji protokołów i ich wdrożeniem. Pierwsze obsługujące nowy standard zadebiutują jeszcze w tym roku.

Zobacz również:

Źródło: Neowin