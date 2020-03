Jeszcze więcej bonusów od sieci Plus. Z czego możemy skorzystać tym razem?

Sieć komórkowa Plus proponuje kolejną promocje w ramach akcji #zostanwdomu. Zmiany dotyczą ofert Plus na Kartę oraz Plush na Kartę, w których pojawia się jeszcze więcej GB i nielimitowanych usług. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o bonusach oraz jak aktywować 30-dniowy pakiet.

Do społecznej akcji #zostanwdomu dołącza się coraz więcej firm oraz serwisów internetowych, proponujących promocyjne usługi oraz darmowe pakiety. Sieć komórkowa Plus również bierze w tym udział. Tym razem bonusy dotyczą użytkowników, którzy korzystają z oferty Plus na Kartę i Plush na Kartę. Operator wprowadza nowy pakiet usług na 30 dni, który obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także 15 GB dodatkowego transferu. Aby aktywować promocję na 30 dni, należy wykupić pakiet za 30 zł, który jest dostępny w Taryfie Plus Elastyczna na Kartę oraz Nowy Plush. Mogą z tego skorzystać również klienci, którzy przenoszą swój numer z innych sieci do Plusa – dla nich oferta będzie bezpłatna przez trzy miesiące.

Oprócz tego, użytkownicy Plus na Kartę oraz Plush na Kartę będą mogli skorzystać z trzech dodatkowych pakietów internetowych, aby zyskać jeszcze więcej GB na surfowanie w domu. Za 5 zł można wykupić 5 GB na 5 dni, za 10 zł – 10 GB na 10 dni, a za 30 zł – 30 GB na 30 dni.

Dodatkowy transfer internetu lub okres jego ważności można zyskać dzięki bonusowym pakietom za zasilenie konta. W niższych doładowaniach użytkownik otrzymuje jeszcze więcej GB za doładowanie, natomiast w wysokich doładowaniach w Plushu przedłużony zostaje termin wykorzystania danych. W obu ofertach wielkość bonusów GB za doładowanie będzie taka sama:

doładowanie 5 - 9 zł to 2 GB na 5 dni;

doładowanie 10 - 19 zł to 4 GB na 10 dni;

doładowanie 20 - 24 zł to 4 GB na 20 dni;

doładowanie 25 - 29 zł to 10 GB na 30 dni;

doładowanie 30 - 49 zł to 15 GB na 30 dni;

doładowanie 50 - 99 zł to 25 GB na 90 dni;

doładowanie 100 - 199 zł to 50 GB na 180 dni;

doładowanie 200 zł i więcej to 100 GB na 180 dni.

Dodatkowe bonusy za doładowanie pozostają bez zmian. W Taryfie Plus Elastyczna na Kartę nadal obowiązuje promocja, że od zasilenia za 25 zł dodatkowo przyznawane są bezpłatne GB na korzystanie z Facebooka, Messengera oraz Vibera. Również w Taryfie Nowy Plush za zasilenie do 24,99 zł przyznawany jest darmowy transfer danych na używanie Facebooka, a po przekroczeniu 25 zł za doładowanie zyskujemy pakiet danych na Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa, a także dodatkowe 10 GB, aby korzystać z YouTube i TikTok.

Oferta jest ważna od 23 marca 2020 roku. Użytkownicy Plus na Kartę od teraz mogą skorzystać z nowych bonusów – większej ilości GB i przedłużonego okresu ważności, natomiast dla klientów Plush na Kartę będą one dostępne od 17 kwietnia 2020 roku. Operator zaznacza, że wszystkie startery Plush na Kartę zyskają wtedy także nowy, dwa razy większy pakiet na start – aż do 12 GB.

