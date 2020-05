Jeszcze więcej rozrywki - Cyfrowy Polsat wydłuża i wzbogaca "otwarte okno"

Cyfrowy Polsat po raz kolejny wydłuża i udostępnia jeszcze więcej kanałów w "otwartym oknie". Do 15 czerwca 2020 r. będzie można skorzystać z 33 programów bez dodatkowych opłat. Sprawdź szczegóły oferty.

Spis treści

Stan epidemiczny nadal się utrzymuje, dlatego Cyfrowy Polsat postanowił przedłużyć i wzbogacić swoją ofertę "otwartego okna". Bez dodatkowym opłat będzie można skorzystać z 33 kanałów na dekoderach satelitarnych oraz dzięki telewizji kablowej w technologii IPTV, a także mobilnie - w serwisie Cyfrowy Polsat Go (z aktywną opcją ON THE GO). Nie zabrakło również bonusów dla klientów sieci Plus - bez dodatkowych opłat otrzymają oni 30 kanałów w serwisie IPLA - w pakiecie IPLA PLUS. Promocja potrwa do 15 czerwca 2020 roku.

Cyfrowy Polsat po raz kolejny przedłuża swoją ofertę, udostępniając kolejne kanały. W ofercie pojawia się: BBC Brit, BBC Earth, BBC First, BBC Lifestyle, CBeebies, Disney Junior, FOX oraz Sundance TV. Wśród 33 kanałów nie zabraknie interesujących seriali, filmów czy programów rozrywkowych o zróżnicowanej tematyce. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Najmłodsi mogą liczyć na dodatkową niespodziankę - operator udostępnia dzieciom specjalne książeczki (- w postaci kolorowanek, wycinanek oraz quizów) z ulubionymi bohaterami z bajek, m.in. "Psi Patrol", "Vampirina", "Myszka Miki" czy "Spongebob".

Dodatkowe kanały:

Poniżej przedstawiamy listę kanałów dostępnych dla abonentów telewizji satelitarnej od pakietu Mini HD oraz dla abonentów telewizji kablowej IPTV od pakietu Rodzinnego IP. Liczba otrzymanych w prezencie kanałów zależna jest od pakietu, z którego klient korzysta. "Otwarte okno” dostępne jest również dla abonentów usług w serwisie Cyfrowy Polsat GO z aktywną opcją ON THE GO, także mobilnie na urządzeniach z systemem Android lub iOS.

Filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, BBC First, Comedy Central, Epic Drama, FOX, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, SundanceTV;

13 Ulica, AMC, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White, BBC First, Comedy Central, Epic Drama, FOX, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, SundanceTV; Rozrywkowo-lifestylowe: BBC Brit, BBC Lifestyle, CBS Reality, E! Entertainment, Lifetime, MTV Polska;

BBC Brit, BBC Lifestyle, CBS Reality, E! Entertainment, Lifetime, MTV Polska; Dla dzieci: CBeebies, Disney Channel, Disney Junior, NickJr., Nickelodeon, NickToons;

CBeebies, Disney Channel, Disney Junior, NickJr., Nickelodeon, NickToons; Dokumentalne: HISTORY, HISTORY2, National Geographic;

HISTORY, HISTORY2, National Geographic; Edukacyjne: BBC Earth, Da Vinci;

BBC Earth, Da Vinci; Sportowe: Extreme Sports Channel.

Szczegółowe informacje na temat "otwartego okna" oraz książeczek dla dzieci do samodzielnego wydruku dostępne są na: www.cyfrowypolsat.pl/bezwychodzenia.

30 kanałów w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS

Standardowy bezpłatny pakiet IPLA Plus dla klientów sieci Plus obejmuje pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, a także filmy, seriale i programy rozrywkowe Telewizji Polsat bez reklam. Korzystanie z IPLI w sieci Plus jest zwolnione z naliczania opłat za przesyłanie danych.

Od teraz, dla klientów, którzy korzystają z internetowego serwisu rozrywki IPLA, udostępnionych zostaje 30 dodatkowych kanałów. Logując się do IPLI numerem telefonu w Plusie, można uzyskać 25 poniższych kanałów telewizyjnych: