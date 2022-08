Jeźdźcy smoków, szaleni żeglarze i sprytni politycy. Arystokracja z Rodu Smoka – z nimi nie ma żartów!

Nowy serial HBO koncentruje się głównie na Targaryenach, ale w Rodzie Smoka nie brakuje też innych rodzin. Kim są, skąd pochodzą, co łączy ich z głównymi bohaterami? Oto najważniejsze rody w serialu – stare, bogate i potężne.

Spis treści

Ród Targaryenów

Targaryenowie niegdyś zamieszkiwali imperium o nazwie Valyria, znajdujące się na kontynencie Essos. Valyrianie osiągnęli potęgę dzięki znajomości magii, która posłużyła im do okiełznania smoków. W swojej ojczyźnie Targaryenowie byli jednym z 40 rodów tzw. smoczych jeźdźców. Kres Valyrii przyniosła katastrofa, zwana Zgubą Valyrii – najprawdopodobniej wybuch potężnego wulkanu. Targaryenom udało się opuścić zrujnowane państwo i osiąść na Smoczej Skale – wysuniętej daleko na zachód wyspie.

Po wielu latach od zagłady, Aegon Targaryen postanowił zdobyć i zjednoczyć królestwa znajdujące się w Westeros. Wraz ze swoimi siostrami-żonami przeprowadził Podbój i koronował się na pierwszego władcę Siedmiu Królestw. Z mieczy pokonanych wrogów wykuł Żelazny Tron. Targaryenowie rządzili Westeros przez prawie 300 lat. Kres ich władzy przyniosła znana z Gry o Tron Rebelia Roberta Baratheona, wywołana w odpowiedzi na okrutne rządy Szalonego Króla i rzekome porwanie Lyanny Stark przez Rhaegara Targaryena.

Zobacz również:

Rhaenyra i Daemon / fot. HBO Max

Targaryenowie wyróżniali się srebrzystymi włosami i fiołkowymi oczami. Mieli też zwyczaj zawierania małżeństw w obrębie swojego rodu – brat żenił się z siostrą, kuzyn z kuzynką, a wuj z bratanicą. Taka praktyka pomagała zachować władzę, ale prowadziła też do wad genetycznych. Wielu Targaryenów było wybitnymi postaciami, ale wielu popadło też w obłęd – jak głosiło popularne w Westeros powiedzenie, gdy rodzi się Targaryen, bogowie rzucają monetą.

W Rodzie Smoka Targaryenowie znajdują się u szczytu swej potęgi. Najważniejsi członkowie tej rodziny, których zobaczymy w serialu to:

król Viserys I

książę Daemon

księżniczka Rhaenys

księżniczka Rhaenyra

książę Aegon

książę Aemond

księżniczka Helaena

lady Baela

lady Rhaena

Herbem rodu był czerwony, trójgłowy smok na czarnym tle. Ich rodowa dewiza brzmiała Ogień i Krew.

Ród Velaryonów

Druga rodzina pochodząca z Valyrii. W przeciwieństwie do Targaryenów Velaryonowie nie byli jednak jeźdźcami smoków – ich domeną było morze. Jako świetni żeglarze i posiadacze statków mieli duże znaczenie dla imperium. Według rodowych kronik przybyli do Westeros jeszcze przed Targaryenami. Osiedlili się na wyspie o nazwie Driftmark, niedaleko Smoczej Skały. Uchodzili za najdawniejszych i najbardziej oddanych sojuszników Targaryenów – to dzięki ich okrętom armia Aegona przedostała się przez morze dzielące Essos i Westeros.

Lord Corlys Velaryon / fot. HBO Max

Członkowie rodu Velaryonów często zasiadali w królewskiej radzie, jako sprawujący pieczę nad państwową flotą. W serialu pojawią się następujący przedstawiciele rodu:

lord Corlys, zwany Wężem Morskim

lady Rhaenys (z domu Targaryen)

Laena

Laenor

lord Vaemond

książę Jacaerys

Herbem rodu był konik morski. Ich rodowa dewiza to Stary, Prawdziwy, Odważny.

Ród Hightowerów

Jedna z najpotężniejszych rodzin w Westeros, zamieszkująca twierdzę Hightower w Starym Mieście. Dzieje rodu sięgały daleko w przeszłość – według jednej tradycji Hightowerowie wywodzili się od Pierwszych Ludzi, według innej – byli potomkami handlarzy i żeglarzy. Członkowie tego roku nad walkę przedkładali pertraktacje i ugody; wspierali też Wiarę w Siedmiu.

Podczas panowania króla Jaehaerysa, funkcję namiestnika pełnił sir Otto Hightower, brat lorda ze Starego Miasta. Do Królewskiej Przystani przybył wraz ze swoją córką, Alicent, która stała się opiekunką chorego Jaehaerysa, a następnie żoną jego syna Viserysa.

Alicent i ser Otto Hightower / fot. HBO Max

W czasach, w których toczy się akcja Rodu Smoka, Hightowerowie byli aktywnymi uczestnikami konfliktu o władzę. W serialu pojawią się następujący przedstawiciele tego rodu:

ser Otto

lady Alicent

Herbem rodu była biała wieża zwieńczona płomieniem. Ich rodowa dewiza to Oświetlamy drogę.

Ród Strongów

Strongowie pochodzili z Dorzecza, a ich siedzibą była potężna, częściowo zrujnowana przez smoki twierdza Harrenhal. W czasie, w którym toczy się akcja Rodu Smoka, Strongowie znajdują się w najbliższym otoczeniu Targaryenów. W serialu pojawią się następujący członkowie rodu:

lord Lyonel

ser Harwin

Larys

Ich herb składał się z niebieskiego, czerwonego i zielonego pasa na białym tle.

Wszystkie rody poznasz dokładniej oglądając Ród Smoka na HBO Max.

Zobacz także: Ród Smoka – czy fabuła serialu to adaptacja książki? To musisz wiedzieć