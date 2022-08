Niezależnie od tego jakim środkiem transportu podróżujemy, bezpieczeństwo to priorytet. Dodatkowe gadżety pozwolą Ci zachować większą kontrolę nad sytuacją na drodze i być może ustrzegą Cię od tragedii. Sprawdź, czy ich potrzebujesz.

Alternatywne formy podróżowania

Prawdziwa rewolucja motoryzacyjna dzieje się na naszych oczach, a to w wyniku zmiany postrzegania wielu środków transportów oraz nieustannym innowacjom w zakresie funkcjonalności. Mowa tu m.in. o elektrycznych i klasycznych rowerach, hulajnogach i nie tylko. Jednoślady na stałe zagościły na polskich ulicach, m.in. ze względu na konieczność większej mobilności, kosztów paliwa oraz zmieniającego się trybu życia. Coraz częściej zaczynamy doceniać wspomniane alternatywy, a producenci wprowadzają na rynek modele, o których funkcjonalności moglibyśmy kiedyś ledwie pomarzyć. Przemieszczanie się po centrum z prędkością 25 km/h omijając korki i wyzbywając się kosztów paliwa? Zgadza się, dotyczy to wielu wymienionych jednośladów. Aby jednak bezpiecznie dotrzeć do celu, a nawet zwiększyć komfort jazdy - warto rozejrzeć się również za dodatkowym wyposażeniem. Nieco wcześniej, wspominaliśmy o tym we wpisie: Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy przydatne gadżety, które powinieneś przetestować.

Jeździsz rowerem elektrycznym lub hulajnogą? Warto pamiętać o dodatkowym wyposażeniu

Źródło: Mio

Zważając na fakt, że jednoślady pojawiają się w zatłoczonych miastach, wiele akcesoriów elektronicznych może zadbać o zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Poza postępowaniem w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami i sprawdzeniem technicznego stanu jednośladu, mogą być one dość pomocne. Wśród przykładów należy wymienić urządzenia mogące rejestrować obraz - często stosowane w autach osobowych i nie tylko. Kamera pozwala ustalić winowajcę wypadku lub stłuczki oraz wyeliminować ewentualne zarzuty. Co więcej, jest to pomocne narzędzie dla organów ścigania. Sprzętem godnym wyróżnienia jest Mio MiVue M700. Nagrywanie w rozdzielczości 2K 1440 p przy 60 klatkach na sekundę pozwala na uzyskanie wyraźnego, rzeczywistego obrazu. Kąt widzenia w 140 stopniach umożliwia nagrywanie dużej przestrzeni, a zadaniem technologii Mio Night Vision jest doświetlenie obrazu nawet podczas niesprzyjających warunków oświetleniowych. Co więcej, gadżet jest wyposażony w moduł Wi-Fi.

Aby mieć podgląd na niemal całe otoczenie, warto przyjrzeć się również tylnej, dodatkowej kamerze Mio MiVue M40. Z jej pomocą możemy śledzić obraz w rozdzielczości Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Akcesorium posiada podzespół od marki Sony STRAVI, przetwornik ze szklanym obiektywem zapewnia widoczność w 130 stopniach oraz jasność na poziomie f1/6. Kamerę cechuje kompaktowy rozmiar i niska waga (52 gramy).

Źródło: Mio/Mio MiVue M700. Źródło: Mio/Mio MiVue M40

Poruszanie się jednośladem może być nie tylko praktyczne, ale i przyjemne - wraz z zachowaniem bezpieczeństwa. Miejmy to na uwadze wybierając odpowiedni środek transportu i cieszmy się oszczędnością czasu oraz kosztów!