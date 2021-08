Joanna Bator i Magdalena Boczarska ambasadorkami Acer!

Firma Acer nawiązała współpracę z dwoma uznanymi artystkami, które zostały ambasadorkami linii laptopów ConceptD oraz Swift.

Joanna Bator to uznana pisarka, felietonistka i publicystka. Autorka dla literatury porzuciła swoją pracę naukową, bowiem jest ona doktorem filozofii Polskiej Akademii Nauk. Jej publikacje cieszą się nie tylko uznaniem czytelników, ale także środowisk pisarskich. Za swój reportaż Japoński wachlarz z 2004 otrzymała nagrodę im. Beaty Pawlak, a za powieść Ciemno, prawie noc otrzymała w 2013 nagrodę Nike. Jej inne powieści, takie jak Piaskowa góra, Chmurdalia oraz Ciemno, prawie noc są tłumaczone na wiele języków.

Joanna Bator, ambasadorka linii Acer ConceptD. Źródło: Acer

Joanna Bator, jak większość pisarzy, tworzy zarówno w domu jak i w podróży, a dzięki ConceptD może wyjść poza utarte schematy i korzystać z urządzenia na własnych warunkach. Praca pisarza to kolejny aspekt twórczości, który chcemy przybliżyć za pomocą nowego ambasadora. - tłumaczy Jeremi Rybak, Head of Marketing w Acer Polska.

Głównym motywem współpracy Joanny Bator i Acer jest dojrzewanie. Proces ten widoczny jest w pracy pisarki, która zaczynała od kartki papieru, potem była maszyna do pisania, komputer stacjonarny, a teraz przyszedł czas na ConceptD.

Drugą z ambasadorek Acer jest Magdalena Boczarska, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna oraz laureatka wielu prestiżowych nagród. Za pierwszoplanową rolę w filmie Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej otrzymała w 2018 nagrodę Orła. Jest laureatką nagrody Złote Lwy za najlepszą rolę kobiecą na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którą otrzymała za występ w filmie Różyczka.

Magdalena Boczarska, ambasadorka linii Acer Swift. Źródło: Acer

Magdalena Boczarska została z kolei ambasadorką linii laptopów Acer Swift. Jak mówi Jeremi Rybak, Magdalena Boczarska to wspaniała polska aktorka, która z pasją realizuje swoje marzenia i każdego dnia dąży do doskonałości. Pewna siebie, niezwykle energiczna, intensywnie angażująca się w każdy projekt. Te same cechy idealnie komponują się z marką laptopów Acer Swift. Komputery pozwalają na nieprzerwaną pracę, niezależnie od miejsca jej wykonywania. Acer Swift 5 z technologią Intel Evo to urządzenie dla osób pewnych siebie, aktywnych i mobilnych w ciągu dnia.

Bardzo cieszy mnie możliwość współpracy z firmą Acer. Linia Swift idealnie wpasowuje się w kanon i styl życia, który preferuję. Ruch, aktywność i energia, na tym zależy mi najbardziej. Z wielką radością oczekuje naszego wspólnego projektu. Zdradzę wszystkim – będzie ciekawie! - mówi Magdalena Boczarska, aktorka i ambasadorka Acer Swift

Motywem przewodnim tej kampanii jest hasło „Pierwszoplanowa rola w Twoim życiu”. Acer będzie także wspierał aktorkę w trakcie jej projektów oraz codziennej pracy.

Współpracę obu artystek z firmą Acer możemy śledzić w mediach społecznościowych Acer oraz profilach artystek w wybranych portalach.

