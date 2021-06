John McAfee popełnił samobójstwo w hiszpańskim więzieniu

Założyciel prężenie działającej firmy McAfee oczekiwał na ekstradycję do USA. Miał 75 lat.

John McAfee był niezwykle barwną postacią, której życiorys mógłby posłużyć na podstawę do ciekawego filmu. Zmarł 24 czerwca w więzieniu Brians 2 nieopodal Barcelony. Był w Stanach Zjednoczonych oskarżony o zaleganie z podatkami - były one związane z wydobywaniem kryptowalut, a wysokość zaległości to kilka milionów dolarów. Założyciel firmy antywirusowej przebywał w celi od 4 października. Dzień wcześniej został aresztowany w porcie lotniczym El Prat, skąd chciał polecieć do Stambułu. Namierzono go w mieście Reus - zamieścił w sieci swoje zdjęcie z pobytu w tamtym miejscu.

Nakaz aresztowania został wydany przez Departament Sprawiedliwości USA. Popełnione przestępstwa groziły McAfee wyrokiem wynoszącym nawet... 100 lat pozbawienia wolności oraz kolosalnymi karami finansowymi. Oskarżony twierdził, że jest ofiarą nagonki politycznej. Po wykryciu próby samobójczej straż więzienna natychmiast udzieliła pomocy medycznej, ale było już za późno. John McAfee był jednym z pierwszych programistów, którzy stworzyli oprogramowanie antywirusowe. Firmę nazwaną swoim nazwiskiem założył w 1989 roku. W 2010 roku firmę wykupł Intel, zaś McAfee przeniósł się na Belize i założył tam skupioną na kryptowalutach firmę QuorumEx.

