John Wick 4 – fabuła, data premiery, obsada. Wszystko, co wiemy o filmie z Keanu Reevesem

Na ten moment o fabule 4 części Johna Wicka wiadomo bardzo niewiele. Akca na pewno rozpocznie się tuż po wydarzeniach z 3 części cyklu, tak więc John będzie zupełnie oderwany od swojej macierzystej organizacji, czyli The High Table. Rannym bohaterem zaopiekuje się Król Bowery (Laurence Fishburne). Według aktora:

Chociaż jest to ten sam świat, co w poprzednich trzech filmach, jego portret jest znaczenie głębszy. Jest pogłębiony, jeśli chodzi o kodeks postępowania zabójcy i szczególną relację, którą ma on z jedną postacią (...).

Co ciekawe, film najprawdopodobniej nie będzie miał pozytywnego finału. Według reżysera, Chada Stahelskiego, tragiczny koniec bohatera jest dosyć oczywisty:

John może przeżyć całe to gówno, ale nie czeka go szczęśliwe zakończenie. On nie ma dokąd pójść. Szczerze, rzucam Wam wyzwanie: jak według Was powinieniem to skończyć? Myślicie, że on odjedzie w stronę p*erdolonego zachodu słońca? Zabił 300 p*eprzonych ludzi i po prostu [odejdzie]? (...) Po prostu się zakocha? (...)