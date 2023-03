John Wick – gdzie obejrzeć całą serię? Czy John Wick 4 jest dostępny online?

Fani Keanu Reevesa z pewnością nie mogą się doczekać seansu kolejnej części przygód Johna Wicka. Czy 4. film o przygodach zabójcy trafił już do sieci? Gdzie obejrzeć wcześniejsze części cyklu?

Najnowszy film z cyklu o Johnie Wicku to już czwarta odsłona opowieści o superzabójcy, który wstąpił na ścieżkę krwawej zemsty. Tym razem vendetta zaprowadzi Johna do Maroko, a także do Paryża. Na widzów czekać będzie spora dawka krwawej przemocy opakowanej w szaloną choreografię i neo-noirowe kadry.

John Wick 4 to z pewnością jedno z największych tegorocznych wydarzeń, jeśli chodzi o kino akcji. Nie warto go przegapić, zwłaszcza że nie jest pewne, czy cykl zyska kolejne części. Gdzie w takim razie obejrzeć 4. część przygód nader skutecznego asasyna?

Czy John Wick 4 jest dostępny online?

Niestety, nie. Czwarta część przygód Johna w polskich kinach pojawiła się 24 marca 2023 roku i to właśnie na kinowej sali możecie podziwiać najnowsze dokonania tego zręcznego zabójcy.

Jeśli jednak przed wyprawą do multipleksu macie ochotę przypomnieć sobie wcześniejsze części cyklu, macie na to szansę. Część 1., 2. i 3. Johna Wicka możecie wypożyczyć lub obejrzeć w ramach abonamentu na kilku platformach.

John Wick (2014)

Premiery CANAL+ – wypożyczenie za 7,99 zł

Player – abonament od 10 zł

TVP VOD

Viaplay

Play Now – wypożyczenie za 10 zł

Polsat Box Go

John Wick 2 (2017)

Premiery CANAL+ – wypożyczenie za 7,99 zł

Player – abonament od 10 zł

TVP VOD

Viaplay

Play Now – wypożyczenie za 10 zł

Polsat Box Go

Cineman – wypożyczenie za 9,90 zł

John Wick 3 (2019)

Premiery CANAL+ – wypożyczenie za 7,99 zł

TVP VOD

Viaplay

Polsat Box Go

Cineman – wypożyczenie za 9,90 zł

