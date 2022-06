Joker 2 oficjalnie potwierdzony! Znamy tytuł kolejnej części

Reżyser filmu ujawnił, że pracuje nad scenariuszem do sequela. Na jego instagramie pojawił się również podtytuł produkcji.

Joker zadebiutował w kinach pod koniec 2019 roku. Tytuł pokazał zupełnie inne podejście do komiksowych adaptacji i porzucił widowiskowe kino akcji na rzecz dramatu psychologicznego. Niespełna trzy lata po premierze pierwszej części, reżyser filmu - Todd Phillips - zapowiedział na swoim instagramie, że jest w trakcie prac nad scenariuszem do drugiej odsłony tytułu.

Sequel ma nosić tytuł Folie à Deux. Francuski termin odnosi się do zaburzenia psychicznego, w którym te same symptomy przenoszone są z jednej osoby na drugą.

Co ciekawe, w sieci możemy znaleźć informację, że jeśli syndrom dotyczy więcej niż jednej osoby to często używa się nazewnictwa folie à trois/quatre (w przypadku trzech/czterech osób). Mamy więc wrażenie, że twórcy filmu jasno sugerują istotny udział drugiej postaci, która pojawi się w produkcji. Do głowy przychodzi nam oczywiście mnóstwo kandydatów do tej roli.

Pierwszą i zarazem najbardziej oczywistą sugestią, wydaje się pojawienie Harley Quinn, która niedawno również otrzymała swój film. Równie dobrym, z perspektywy fana, wyborem byłoby pokazanie Batmana i jego zawiłej relacji z Jokerem.