Joker: Folie à Deux. Lady Gaga i Joaquin Phoenix w drugiej części filmu o szalonym klaunie

Gotowi, by ponownie zajrzeć do umysłu Arthura Flecka, czyli Jokera? Druga wizyta może okazać się jeszcze bardziej szalona niż pierwsza...

DC w poszukiwaniu tożsamości

Stworzony przez Todda Phillipsa Joker to wyjątkowa pozycja wśród filmowo-serialowych projektów DC Studios. Marka będąca w posiadania Warner Bros. Discovery podąża bowiem dość wyboistą drogą, a tzw. DC Extended Universe pełne jest nieoczekiwanych wzlotów i bolesnych upadków. Wydaje się, że od czasu słynnej trylogii o Batmanie autorstwa Christophera Nolana, włodarze DC nie potrafią ustabilizować swoich filmowych produkcji i wytyczyć im sprecyzowanego kierunku rozwoju.

W przeciwieństwie do MCU, DC Extended Universe nie zyskało solidnych fundamentów, na bazie których można by spójnie rozwijać świat złożony z wielkiej liczby herosów i villainów. Efektem jest więc chaos i współistnienie różnych, niekiedy wykluczających się filmowych historii. Obok DC Extended Universe tworzona jest nowa, noirowa seria filmów o Batmanie, w którego wciela się Robert Pattinson (w odróżnieniu od DCEU, gdzie Mrocznego Rycerza gra Ben Affleck). Niezależnie powstał również film będący origin story jednego z najbardziej fascynujących popkulturowych villainów, czyli Jokera.

Joker, jakiego nie znacie

Film Phillipsa zrywa ze wszystkim, co do tej pory można było zobaczyć w filmach DC. Przede wszystkim twórcy postawili na realistyczną konwencję opowieści, która zarówno fabularnie, jak i wizualnie nawiązuje do amerykańskiego kina przełomu lat 70. i 80, ze szczególnym uwzględnieniem filmów Martina Scorsese. Wśród swoich inspiracji reżyser wymieniał takiego klasyki, jak Taksówkarz, Wściekły Byk, Król Komedii, Serpico czy Lot nad Kukułczym Gniazdem. Jeśli chodzi o komiks, Joker kilka motywów zaczerpnął z powieści graficznej Alana Moore'a i Briana Bollanda pt. Batman: Zabójczy Żart oraz z Powrotu Mrocznego Rycerza Franka Millera.

Nietypowy rytm filmu i mroczna strona wizualna wzmocniły tragiczną historię głównego bohatera, borykającego się z zaburzeniami psychicznymi i ubóstwem. Twórcy filmu postanowili osadzić historię Jokera aka Arthura Flecka w bieżącym kontekście społeczno-politycznym, zwracając uwagę na patologie współczesnej Ameryki. Choć opinie o produkcji ostatecznie były dość mieszane, recenzenci zgadzali się co do jednego: film jest absolutnym popisem aktorskiego kunsztu Joaquina Phoenixa, który za swoją kreację został zresztą nagrodzony Oscarem.

fot. https://www.instagram.com/p/CmEgp34IHqd/

Joker 2 – eksperymentu ciąg dalszy

Choć początkowo Joker miał być samodzielnym filmem-eksperymentem, szybko ogłoszono decyzję o stworzeniu kontynuacji. Z jednej strony można nieco żałować, że film z 2019 roku nie pozostanie unikalną solową opowieścią, z drugiej – historia prosi się o ciąg dalszy, a Joaquin Phoenix o ponowne ubranie w kostium klauna.

Pierwsze decyzje dotyczące Jokera 2 zaskoczyły wszystkich. Przede wszystkim ogłoszono, że w rolę kultowej Harley Quinn wcieli się Lady Gaga. Choć wielu widzom zapewne opadły szczęki, ta decyzja nie jest ze strony twórców aż tak wielkim ekscentryzmem. Stefani Joanne Angelina Germanotta cieszy się przecież całkiem udaną karierą aktorską – za swoją rolę w American Horror Story: Hotel zdobyła Złotego Globa, a za występ w filmie Narodziny Gwiazdy nominację do Oscara. W dodatku jej ekstrawagancki, mocno oparty na eksperymentach wizerunek, nieźle rezonuje z szaleństwem wpisanym w postać Harley Quinn.

O wiele bardziej zaskakująca jest druga decyzja twórców filmu. Mianowicie Joker 2 ma być... musicalem. Co to oznacza dla historii Arthura Flecka – tego nie wiadomo. Nie jest na razie jasne, czy druga część filmu będzie miała inny nastrój niż pierwsza, czy może twórcy w jakiś sposób połączą konwencję musicalu z mroczną, depresyjną atmosferą.

Joker: Folie à Deux – co oznacza tytuł?

Wszystko wskazuje na to, że akcja Jokera 2 rozgrywa się w Arkham Asylum, a więc szpitalu dla chorych psychicznie przestępców, do którego trafia Arthur po wydarzeniach z pierwszego filmu. Zgodnie z komiksowym kanonem, to właśnie w tej instytucji Joker poznaje młodą psychiatrę Harleen Quinzel. W miarę upływu czasu lekarka coraz bardziej fascynuje się swoim pacjentem i nawiązuje z nim niebezpieczną więź. W efekcie zostaje przez niego zmanipulowana i wpędzona w obłęd – zakochana w Jokerze kobieta zmienia imię na Harley Quinn i zostaje towarzyszką Księcia Zbrodni miasta Gotham.

Podtytuł Jokera 2 – a więc Folie à Deux – pochodzi oczywiście z języka francuskiego. W psychiatrii termin ten znaczy tyle, co paranoja indukowana – jest to stan, w którym osoba mocno związana z chorym psychicznie, zaczyna podzielać jego urojenia. Tytuł potwierdza więc, że tematem filmu będzie toksyczny związek między Arthurem Fleckiem a Harley Quinn.

Obsada

Wszystko wskazuje na to, że Joker: Folie à Deux będzie filmem pełnym gwiazd. Na ten moment obsada prezentuje się następująco:

Joaquin Phoenix – Arthur Fleck / Joker

– Arthur Fleck / Joker Lady Gaga – Harleen Quinzel / Harley Quinn

– Harleen Quinzel / Harley Quinn Zazie Beetz – Sophie Dumond

– Sophie Dumond Brendan Gleeson

Catherine Keener

Jacob Lofland

Z okazji rozpoczęcia zdjęć, reżyser Todd Phillips podzielił się pierwszym zdjęciem Joaquina Phoenixa w roli Jokera:

Kiedy premiera w Polsce?

Światowa premiera filmu Joker: Folie à Deux zaplanowana jest na 4 października 2024. Kiedy dokładnie film pojawi się w Polsce – tego dokładnie nie wiadomo.

Lady Gaga jako Harley Quinn na pierwszym zdjęciu z planu (16.02.2023)

Do premiery Jokera 2 pozostał grubo ponad rok, jednak wszyscy, którym podobał się pierwszy film, z pewnością niecierpliwie odliczają czas do premiery. Bardzo powoli zaczynają się przesączać pierwsze materiały z planu. Po zdjęciu przedstawiającym Arthura Flecka w więzieniu, pojawiła się wreszcie pierwsza fotografia z Lady Gagą.

Piosenkarka i aktorka wcielająca się w rolę dr Harleen Quinzell aka Harley Quinn jest niewątpliwie jednym z najciekawszych aspektów nadchodzącego filmu. Jak wypadnie jej relacja z Jokerem? Czy Gaga zdoła przebić ikoniczną dla wielu rolę Margot Robbie? Odpowiedzi na te pytania niestety nie otrzymamy jeszcze przez długi czas.

