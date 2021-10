Joker i inne: lista filmów znikających z Netflixa w tym tygodniu

Zobaczcie, jakie filmy i seriale znikną z oferty Netflixa w ciągu najbliższych siedmiu dni.

Spis treści

W tym tygodniu oferta Netflixa zmaleje dosyć znacząco. Ma to oczywiście związek z końcem miesiąca. Ostatniego dnia kolejnych miesięcy z reguły musimy pożegnać się z największą liczbą filmów i seriali i dokładnie tak samo dzieje się w październiku. Mamy już tylko kilka dni, żeby obejrzeć m.in. Jokera z oskarową rolą Joaquina Phoenixa oraz wiele innych produkcji. Pełna lista poniżej!

Joker

Arthur Fleck nie ma łatwego życia. Dorabia na ulicach Gotham w roli klauna, ale natyka się na przybierający na intensywności społeczny ostracyzm, wliczając w to przemoc fizyczną. Próbuje śmiać się ze swej mizernej doli na scenie, licząc na karierę komika stand-upowego, ale widzowie z jakiegoś powodu nie chcą się śmiać. Gdy wraca do domu komunikacją miejską, często wpada w niekontrolowany śmiech, a siedzący obok pasażerowie nie rozumieją, że jest to przypadłość medyczna. Jedynie w mizernym mieszkaniu, które dzieli z ukochaną matką wierzącą, że jej dawny pracodawca, Thomas Wayne, wyciągnie ich z dołka, Arthur Fleck czuje się w pełni sobą. Zwłaszcza gdy ogląda programy telewizyjne, na które może projektować swe skromne marzenia o byciu dowcipnym i docenianym człowiekiem sukcesu, wywołującym uśmiech u wszystkich dookoła. Perfidny los podsunie biednemu Arthurowi okazję do spełnienia części swych fantazji, ale gdy do tego dojdzie, nikomu nie będzie do śmiechu. A przynajmniej nikomu racjonalnemu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Todd Phillips

: Todd Phillips Scenariusz : Todd Phillips, Scott Silver

: Todd Phillips, Scott Silver Gatunek : dramat, komiksowy, kryminał

: dramat, komiksowy, kryminał Obsada : Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea Whigham, Glenn Flesher, Leigh Gill, Hannah Gross

: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea Whigham, Glenn Flesher, Leigh Gill, Hannah Gross Dostępny do: 28 października

Cienki Bolek

Skazany na więzienie za oszustwa i defraudację pieniędzy milioner James za miesiąc ma trafić do więzienia o zaostrzonym rygorze. W desperacji zwraca się do ulicznego cwaniaczka Darnella, by przygotował go do odsiadki.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Etan Cohen

: Etan Cohen Scenariusz : Etan Cohen, Jay Martel, Ian Roberts

: Etan Cohen, Jay Martel, Ian Roberts Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Will Ferrell, Kevin Hart, Alison Brie, Erick Chavarria, James Moses Black, Ian Casselberry, T.I., Dan Bakkedahl, Ariana Neal

: Will Ferrell, Kevin Hart, Alison Brie, Erick Chavarria, James Moses Black, Ian Casselberry, T.I., Dan Bakkedahl, Ariana Neal Dostępny do: 31 października

Filmy i seriale, które w tym tygodniu znikną z Netflix:

27 października (środa)

They Are Everywhere

West Coast

The African Doctor

Deliha 2

Truposze nie umierają

28 października (czwartek)

Miłość blondynki

Joker

Shine On with Reese

Pali się, moja panno

Sklep przy głównej ulicy

31 października (niedziela)

The Untold Tales of Armistead Maupin

Jackass: Bezwstydny dziadek

Dzień czekolady

Dennis rozrabiaka

Jak zostać Katalonką

Ajji

The Bittersweet

The Code

Smutna historia Darrella Hammonda

The Beginning and End of the Universe

Cienki Bolek

Przesunięci

Sposób na teściową

Mama i ja

Zobacz także: Netflix prezentuje nowości na listopad: Czerwona Nota i wiele więcej!