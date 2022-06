Jon Snow powraca! Król na Północy w sequelu Gry o Tron. Czy to ma sens?

Zdenerwował Was finał Gry o Tron? Macie dość czekania na książki Martina? Czujecie, że Ród Smoka nie wypełni tej pustki? Dawny Król na Północy przybywa z odsieczą – HBO właśnie ogłosiło nowy serial skoncentrowany na Jonie Snowie i jego losach po opuszczeniu Winterfell. Czy to na pewno dobry pomysł?

Finał Gry o Tron, jaki był, widział każdy. Po 4 dobrych sezonach pełnych błyskotliwych dialogów, gęstej fabuły i wyrazistych postaci, serial rozpoczął wędrówkę w dół, by spektakularnie zatonąć w sezonie 8. David Benioff i D.B. Weiss dokonali rzeczy nieprzeciętnej – udało im się zdegenerować jeden z najlepszych i najbardziej uwielbianych seriali i zasłużyć sobie na nienawiść oddanych do tej pory fanów. Fani Gry o Tron pocieszenia nie mogą znaleźć nawet w książkach – George R.R. Martin nad kolejnymi częściami Pieśni lodu i ognia pracuje w ślimaczym tempie i tak naprawdę nie jest pewne, czy swoje opus magnum w ogóle skończy.

Już 21 sierpnia startuje za to Ród Smoka – opowieść o rodzie Targaryenów, rozgrywająca się na 200 lat przed wydarzeniami znanymi z serialu Benioffa i Weissa. Wygląda jednak na to, z HBO nie chce porzucić bohaterów znanych z Gry o Tron, a przynajmniej jednego z nich – uwielbianego przez wielu Jona Snowa. W sieci właśnie pojawiły się przecieki na temat planowanego serialu skoncentrowanego na dawnym Królu na Północy.

Jon Snow w sequelu Gry o Tron

Choć serialowy Jon Snow nie oddawał sprawiedliwości książkowemu bohaterowi, to jednak dorobił się swoich fanów. Wielu widzów Gry o Tron gorąco kibicowało Jonowi w rozgrywkach o władzę i jego odejście z Westeros przywitało z dużym rozczarowaniem.

Przypomnijmy: w 8 sezonie Jon dowiaduje się wreszcie, że jest Aegonem, synem Rhaegara Targaryena i Lyanny Stark, prawowitym następcą Żelaznego Tronu. W walce o władzę postanawia jednak wesprzeć Daenerys. Owocuje to pokonaniem Nocnego Króla i Cersei, ale też masakrą w Królewskiej Przystani i kompletnym zniszczeniem miasta przez smoka. Po pokonaniu wrogów władzę w Sześciu Królestwach obejmuje Bran Stark, jako swego rodzaju król elekcyjny. Królową na Północy zostaje zaś Sansa. Jonowi po zabiciu szalonej Daenerys grozi egzekucja, ale w akcie łaski zostaje skazany na służbę w Nocnej Straży. Nie mając zbyt wiele do roboty, Snow wraz z Dzikimi w dramatycznym geście odchodzi za Mur.

fot. HBO

Najwyraźniej w nadchodzącym sequelu HBO planuje wydobyć Jona ze śniegu i depresji. Żadne szczegóły dotyczące projektu nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiadomo, że w rolę Snowa znów wcieli się Kit Harington. Jednak, czy serial poświęcony Jonowi rzeczywiście powinien powstać?

Co dalej z Jonem Snowem?

Snow bez wątpienia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci cyklu; sympatię odbiorców zdobył odwagą, dobrym sercem i inteligencją. Nie bez znaczenia były też osobiste tragedie, które w ciągu 8 sezonów obficie sypały się na barki bohatera – Jonowi po prostu trudno było nie współczuć. Po finale 8 sezonu wszyscy zastanawiali się, jakie życie czeka poturbowanego przez los bohatera. Z punktu widzenia HBO serial o losach Snowa jest więc prawdziwym strzałem w dziesiątkę – który fan Gry o Tron nie zechce poznać kolejnych przygód dawnego Króla na Północy?

Bardzo prawdopodobne, że HBO postanowi pokazać losy Jona w lodowym świecie za Murem. Pomijając, że powrót Dzikich na śnieżne pustkowia nie ma większego sensu (w końcu przez setki lat starali się przedostać w cieplejsze rejony Westeros), te niezbadane tereny mają duży potencjał, jeśli chodzi o przygodowe scenariusze. W takiej scenerii trudno jednak wyobrazić sobie rozgrywki o władzę i polityczne intrygi znane z Gry o Tron – serial, którego akcja rozgrywałaby się za Murem musiałby posiadać zupełnie inny charakter.

Druga możliwość to powrót Jona do Westeros. Choć finał 8 sezonu zapowiadał nastanie złotej ery w dziejach Królestw (oczywiście dzięki wszechwiedzącemu Branowi), wydarzenia w świecie Martina zwykle przybierają mało sielankowy obrót. Ponowna walka o władzę napędzana pragnieniem zemsty niedobitków wielkich rodów (Lannisterów, Tyrellów czy Martellów) byłaby prawdopodobnym scenariuszem. Łatwo sobie wyobrazić, że kuriozalny wybór Brana na nowego króla oprócz fanów serii, wzburzył również wielu mieszkańców Westeros. Serial o kolejnej wojnie byłby co prawda odgrzewanym kotletem, ale może choć trochę mógłby naprawić zakończenie Gry o Tron.

Jon Snow to zdecydowanie ciekawy bohater, którego dobrze ogląda się na ekranie, nawet w niewybitnej interpretacji Haringtona. Jednocześnie jest jednym z najsmutniejszych bohaterów ze świata Martina i poświęcony mu serial siłą rzeczy musi być utrzymany w depresyjnym klimacie. Nieco starszy, doświadczony Jon ma potencjał, ale czy jego przygody byłyby równie ciekawe bez otoczki intryg, zdrad i walki o władzę? Osobiście mam wątpliwości, ale z dużą ciekawością będę śledzić kolejne informacje o serialu.

