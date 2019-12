Jotun: Valhalla Edition - kolejna gra za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store oferuje w tym tygodniu grę Jotun: Valhalla Edition. Jest to przygoda osadzona w świecie wikińskich mitów.

Jotun: Valhalla Edition to gra akcji, która zwraca uwagę ręcznie rysowaną grafiką oraz faktem, że choć osadzona została w świecie mitów skandynawskich, to nie sterujemy tu wikingiem, a kobietą-wikingiem o imieniu Thora. Produkcja studia Thunder Lotus Games pokazuje jej przygody... po śmierci. Ponieważ nie zginęła w boju, nie trafia do Valhalli, a zaświatów, gdzie dopiero musi udowodnić, że jest godna wejścia do wikińskiego raju. Nie będzie to łatwym zadaniem, ponieważ musi przemierzać niegościnne krainy, a także walczyć z potężnymi przeciwnikami - sposób pokonania każdego z nich trzeba odkryć samodzielnie!

Gra Jotun: Valhalla Edition jest dostępna za darmo w Epic Games Store do 12 grudnia. Tytuł ten ma niewielkie wymagania sprzętowe. Prezentują się one następująco: