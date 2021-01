Jupiter X300 Mini PC z procesorem AMD Ryzen 4000G

ASRock zaprezentował światu nowe mini-PC z układem Ryzen 4000 Renoir APU. Wiemy, jak prezentuje się jego pełna specyfikacja.

Nowy komputer ASRock wydaje się mniejszą wersją DeskMini - ma podobny design i specyfikację, zaś jego wymiary to 178x178x34 mm. Jupiter X300 Mini PC wspiera Ryzen 4000 Renoir APU, taktowane na 3200 MHz i ma wsparcie do 64GB RAM. Nie ma tu opcji dodania dedykowanego układu graficznego, ale w obudowie znajdziemy wejście HDMI, DisplayPort oraz D-Sub (port VGA), co pozwala na jednoczesną obsługę w tym samym czasie do trzech monitorów. Na pamięć przewidziano slot Ultra M.2 2280, bazowany na interfejsie PCIe 3.0, a także klasyczne złącze SATA 2,5" dla dysku twardego. Ponadto obudowa wyposażona jest na przedzie w cztery porty USB, na co składają się dwa USB 3.2 Gen 1 (typ C) oraz USB 3.2 Gen 1 (typ A). Z tyłu znajdziemy kolejne cztery - USB 3.2 Gen 1 oraz USB 2.0.

Łączność z siecią zapewnia port RJ45 Gigabit LAN, a dla połączenia bezprzewodowego umeiszczono w urządzeniu M.2 Type 2230 Key-E slot. Jupiter X300 Mini PC został pomyślany jako maszyna dla biur i firm, dlatego ASRock umieścił w nim opcję DASH LAN dla bezpiecznego dostępu zdalnego, a takze wsparcie dla protokołów TPM 2.0. Niestety - nie podano ani terminu dostępności, ani sugerowanej ceny tego ciekawego urządzenia.

