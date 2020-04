Just Cause 4 - megahit za darmo w Epic Games Store!

Epic Games udostępnia dziś za darmo dwie gry - Just Cause 4 oraz Wheels of Aurelia.

Just Cause 4 to produkcja, która ujrzała światło dzienne 3 grudnia 2018 roku. Jej bohaterem jest niezależny agent Rico Rodriguez, a akcję osadzono w fikcyjnym państwie Solis (Ameryka Południowa). Rządzi nim organizacja Black Hand, która utrzymuje posłuszeństwo strachem i terrorem. Rico przybywa do Solis, aby odkryć prawdę na temat swojego ojca, a zarazem położyć kres Black Hand. W produkcji tej wykonuje się dziesiątki misji, przybliżających do obu celów, można także przemierzać otwarty świat - jak podaje producent, ma on powierzchnię ponad 1000 km kwadratowych! Wszystko we wspaniałej oprawie graficznej, co pokazuje poniższy trailer.

Uwaga - gra ma swoje wymagania. Minimalne to procesor Intel Core i5-2400 z taktowaniem 3,1 GHz lub AMD FX-6300 z taktowaniem 3,5 GHz oraz - w obu przypadkach - 8GB RAM i 59GB miejsca na dysku. Drugi udostępniony tytuł, Wheels of Aurelia, to produkcja niezależna. Jej akcja osadzona została w latach 70-tych XX wieku we Włoszech, po których podróżuje, spotykając ciekawe postacie. Niestety, brak polskiej wersji językowej.

Tutaj wymagania są niewielkie - 500MB miejsca na dysku oraz procesor z 2,0 GHz i 2GB RAM wystarczą.

Obie produkcje dostępne będą od dzisiaj, od godziny 17:00 do godziny 16:59 23 kwietnia. Warto skorzystać z tej promocji - wystarczy zalogować się na swoje konto w Epic Games Store i dodać te tytuły do biblioteki.