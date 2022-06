Just Cause 5 zostanie pokazany wkrótce? Mamy nowe przecieki

Kolejna część popularnego tytułu najprawdopodobniej znajduje się już w fazie produkcji.

Just Cause 4 zadebiutował na rynku prawie cztery lata temu. Od tego czasu sporo zmieniło się w strukturze Square Enix, które sprzedało studia odpowiedzialne za produkcje swoich największych hitów.

Nowym właścicielem Crystal Dynamics, Eidos Montreal oraz Square Enix Montreal - odpowiedzialnych między innymi za takie hity jak Tomb Raider, Deus Ex czy Thief - została firma Embracer.

W portfolio marki wciąż jednak znajduje się Just Cause, za którego produkcję odpowiedzialne było jak dotąd Avalanche Studios.

Niedawno na stronie wspomnianego Avalanche Studios pojawiła się oferta pracy, w której deweloper poszukuje osób do rozwoju nowatorskiego projektu AAA z otwartym światem. Wiele wskazuje na to, że tym tytułem może być Just Cause 5.

Jeśli spekulacje okażą się prawdą, to możliwe, że pierwsze informacje na temat produkcji otrzymamy na jednym z nadchodzących gamingowych eventów.

Studio pracuje równocześnie nad dwoma innymi grami, w tym grą mobilną Just Cause Mobile oraz co-opowym projektem o nazwie Contraband. Nie możemy więc być pewni, którego z tytułów dotyczy zamieszczone w sieci ogłoszenie, ale mamy ogromną nadzieję, że już wkrótce zobaczymy zapowiedź wyczekiwanego przez nas Just Cause 5.