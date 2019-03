JustWatch - rusza polska wersja wyszukwiarki seriali

Jeżeli zaliczasz się do miłośników seriali i filmów z platform streamingowych jak Netflix cz HBO, z pewnością zainteresuje Cię JustWatch - silnik wyszukujący legalnie streamowane treści online.

JustWatch funkcjonuje obecnie w ponad 30 krajach świata, a polska wersja działa od dwóch dni. Jest to silnik pozwalający łatwo sprawdzić, gdzie obejrzeć ulubione filmy i seriale w Polsce. Należy wybrać na pasku WatchBar swoje ulubione serwisy streamingowe i zobaczyć, co oferuje Netflix, HBO, Amazon Prime Video oraz pozostałe legalne serwisy z treściami multimedialnymi. Możliwe opcje sortowania to filmy, seriale, lista popularnych produkcji oraz spis nowych. Można także filtrować pod kątem gatunku, aby znaleźć to, co najbardziej się lubi.

JustWatch jest serwisem darmowy, który ma obecnie 10 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Można używać go w dowolnej chwili bez konieczności rejestracji, albo też stworzyć swój profil przy pomocy konta na Facebooku. Stworzenie konta umożliwi likwidację reklam (z którymi i tak dobrze radzi sobie AdBlock) oraz możliwość synchronizacji swojej listy wyszukwiań na wielu urządzeniach.