Jutro deszcz meteorów! Orionidy - kiedy i jak oglądać?

Wyjątkowe zjawisko astronomiczne, jakim jest noc spadających gwiazd, przyciąga wielu obserwatorów.

Deszcz Orionidów pojawia się, kiedy Ziemia dryfuje między chmurami kosmicznych szczątków pozostawionych przez kometę Halleya, która co 76 lat odbywa podróż przez wewnętrzny Układ Słoneczny. W tym miesiącu, jeśli Księżyc nie zepsuje nam widoków, zobaczymy meteory poruszające się z prędkością około 66 kilometrów na sekundę, co oznacza, że ​​pozostawią one dłuższe i bardziej trwałe ślady, zdecydowanie łatwiejsze do zauważenia. Istnieje również szansa, że któraś ze skał na niebie pojawi się jako jasna, rozbita kula ognia lub grupa kul, co zawsze jest zapierającym dech w piersiach widokiem.

Tym niezwykłym kosmicznym spektaklem będziemy mogli cieszyć się już jutro, w nocy z 21 na 22 października. W ciągu godziny na niebie będzie występować nawet po 30 obiektów, co oznacza jeden świetlisty meteor co dwie minuty. Nie przegap tego wyjątkowego widoku i obserwuj deszcz Orionidów z dala od źródeł światła, w miejscu o czystym niebie.

Źródło: cnet.com