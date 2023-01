Jutro kończy się pewna epoka. Najlepszy system Microsoftu będzie definitywnie martwy

22 października 2009 zadebiutował, do 10 stycznia 2023 używają go wybrani. A po 10 stycznia nie będzie już sensu.

Microsoft miewa systemy złe i dobre. W tej drugiej kategorii można wymienić Windows XP, Windows 7 oraz Windows 10. XP jest już dawno na śmietniku historii, a Windows 7 dołączy do niego jutro. Chociaż Microsoft zakończył dla niego globalne wsparcie już 14 stycznia 2020 roku, to jednak firmy korzystające z edycji Professional i Enterprise mogły cieszyć się nim o trzy lata dłużej. Możliwość taką dawał program Extended Security Update (ESU), czyli wydłużonego wsparcia. Było ono płatne, ale od jutra nie pomogą żadne pieniądze.

Windows 7 nie otrzyma już żadnych oficjalnych łatek, poprawek ani usprawnień, zaś Microsoft zachęca do przejścia na Windows 11. Ale zauważa także, że większość maszyn korzystających z "siódemki" nie spełnia wymogów sprzętowych. Przekłada się to na brak możliwości korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych i programów. Warto przy okazji zauważyć, że jutro kończy się także ESU dla Windows 8.1.

Mimo swojego zaawansowanego jak na system operacyjny wieku, Windows 7 ma wciąż ponad 11% rynku systemów Windows. Windows 11 przekroczył w styczniu 16%. Nieuniknione jest, że ten drugi w końcu zdominuje rynek, ale trzeba zauważyć, że nie cieszy się on tak dużym uznaniem, jak pierwszy. Microsoft powinien poświęcić nieco czasu i dokładnie przeanalizować, co sprawiło, że Windows 7 uznawany jest za najlepszy system z rodziny w całej jej historii. Może pomoże to w przygotowaniu Windows 12?

