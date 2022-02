Jutro wieczorem Nintendo pokaże nowe gry na Switcha

Wiemy już, że stream będzie trwać około 40 minut i przybliży nam nowe tytuły, które zadebiutują na konsolach Nintendo Switch w pierwszej połowie 2022 roku. Niestety nadal nie wiadomo co dokładnie pokażą Japończycy, więc wszystko póki co pozostaje w sferze domysłów i spekulacji.

W sieci przewija się za to kilka pomysłów w postaci chociażby Xenoblade Chronicles 3 czy Batman Arkham Collection. Wśród propozycji pojawia się również Bayonetta 3 oraz druga odsłona gry Zelda: Breath of the Wild. Spekuluje się też, że Nintendo zaskoczy fanów zapowiedziami gier, które pojawiają się dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

Tune in 2/9 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mainly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2022.



????https://t.co/v0A3I7j0EE pic.twitter.com/jifj1aFIBQ