Już 90% Bitcoinów zostało wydobyte, ale nie dożyjesz ostatniego

To już niemal 12 lat, odkąd zaczął być wydobywany Bitcoin. Jednak nie ma szans, aby ktokolwiek z żyjących doczekał wykopania ostatnich 10%. Zgadnij, kiedy to nastąpi?

Choć 90% zasobu wykopano, wciąż pozostaje 10% kryptowaluty stworzonej przez tajemniczego Satoshi Nakamoto. Ta zdecentralizowana waluta to oczywiście Bitcoin. Od samego początku jej powstania było wiadomo, że nie pojawi się więcej niż 21 milionów Bitcoinów. Tak została skonstruowana i nie można tego po prostu zmienić. W ubiegłym tygodniu wyliczono, że wydobyto już 18,9 mln Bitcoinów. A co dalej? Niestety - niewiele.

W ciągu 12 lat wydobyto 90% kryptowaluty, jednak końcówka to kolejne... 120 lat wydobywania. Tak, tak - ostatni Bitcoin zostanie wydobyty dopiero w 2140 roku! Ale warto zauważyć, że ok 20% wszystkich wydobytych zostało na zawsze utraconych z różnych przyczyn - ktoś zapomniał hasła do portfela, kto inny wyrzucił dysk z Bitcoinami, inny użytkownik zmarł itp. I nie ma szans, aby w jakikolwiek sposób je odzyskać. To z kolei sprawia, że istniejące stają się jeszcze bardziej cenne.

Zobacz również:

Oczywiście nikt nie ma pojęcia, jak będzie wyglądać rynek kryptowalut za sto, ani nawet za pięć lat. Równie dobrze Bitcoin może "wyjść z mody" i nigdy nie być wydobytym do końca. Ale póki co trzyma się mocno - dziś jeden Bitcoin jest wart 198 tys. zł.

Źródło: TechSpot