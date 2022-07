Już dziś Amazon Prime Day! Te okazje szybko znikają [12.07.2022]

Jeśli jeszcze nie daliście się ponieść magii ofert na platformie Amazon, wielka promocja z limitowanymi ofertami może być idealną okazją. Na co warto zwrócić uwagę? Oto najbardziej atrakcyjne oferty - czas, start!

Amazon Prime Day

Wielka wyprzedaż na platformie Amazon jest dobrze znana nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i Europie. W tym roku dostęp do Amazon Prime Day otrzymają również Polacy. Niecodzienne oferty ruszają już dziś i potrwają do 13 lipca 2022 roku, co warto kupić? Poniżej znajdziecie naszych faworytów!

Kindle

Jeśli uwielbiasz czytać, a wożenie książek byłoby zbyt ryzykowne lub znacząco obciążało twój bagaż - rozważ czytnik Kindle. Antyrefleksyjny wyświetlacz o rozdzielczości 167 ppi wzbogacono o podświetlenie zwiększające czytelność. Jedno naładowanie urządzenia pozwala nawet na kilka tygodni użytkowania.

Zobacz również:

Cena: 399,99 zł - 224,99 zł

Ticwatch S2 Smartwatch

Pierwszą propozycję kierujemy do fanów zegarków.Ticwatch S2 jest 1,39-calowym smartwatchem pracującym na Wear OS (Android). Posiada GSP z trzema systemami satelitarnymi, Bluetooth oraz aż 6 trybów sportowych. Urządzenie jest zgodne z normą wojskową 810 G (odporność na niskie temperatury, wstrząsy, pyły 5 ATM).

Cena: 699 zł - 399 zł

Sennheiser CX TW

Nie możesz rozstać się z ulubioną muzyką, a dodatkowe kable przeszkadzają Ci podczas słuchania muzyki? Oto bezprzewodowe słuchawki Sennheiser CX TW. Dołączone do zestawu etui, wydłuża słuchanie muzyki nawet do 27 godzin. Aby sterować gadżetem, wystarczy zainstalować na smartfonie dedykowaną aplikację - Smart Control. Słuchawki posiadają funkcję aktywnej redukcja hałasu.

Cena: 420,57 zł - 320 zł

Akumulatorowa wkrętarka udarowa i klucz udarowy GDR 18V-200

Aby majsterkować w domu, niezastąpione są odpowiednie elektronarzędzia. Wkrętarka udarowa i klucz GDR od firmy Bosch Professional działa pod napięciem 18 V. Maksymalny moment obrotowy to 200 Niutonometrów. Smukła budowa korpusu pozwoli dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc.

Cena: 724,76 zł - 547 zł

Russell Hobbs Stainless Steel 2w1

Blender kielichowy o mocy 600 Watt umożliwia pracę w dwóch trybach prędkości, a dodatkowo jest zdolny do mielenia składników. Urządzenie o pojemności 1,5 l poradzi sobie z wieloma rodzajami produktów, a to dzięki 4-skrzydłowemu nożowi ze stali nierdzewnej. W celach bezpieczeństwa zastosowano funkcję pulsacyjną.

Cena: 179 zł - 126,99 zł

Russell Hobbs Steam Genie Aroma

Parownica do ubrań o mocy 1800 Watt z powodzeniem przygotuje strój na wyjątkowe wyjścia w kilka chwil. Ponadto, w zaledwie 60 sekund zabija aż do 99% bakterii. Podgrzewana płyta dociskowa została wzbogacona o powłokę przeciwzmarszczkową, co wpływa na łatwiejsze i szybsze usuwanie powstałych zagnieceń. Dyfuzor zapachowy doda odzieży pożądanego zapachu.

Cena: 242,80 zł - 169,99 zł

TEFAL Turbo Cuisine CY7541

Misa sferyczna o pojemności 5 l od firmy Tefal, umożliwia przyrządzanie ulubionych potraw na wiele sposobów. Urządzenie posiada aż 10 programów automatycznych, a dzięki gotowaniu pod ciśnieniem - proces trwa ten nawet trzy razy szybciej. Turbo Cuisine jest zdolny do podtrzymywania temperatury dań, a także automatycznego startu i wyłączenia (zgodnie z harmonogramem).

Cena: 492,15 zł - 400 zł

Czy to koniec ofert? To dopiero początek!

Zajrzyj do: Amazon Prime Day po raz pierwszy w Polsce! Jak skorzystać z wielkiej promocji?