Już dziś Dzień Matki 2022: prezent na ostatnią chwilę – co kupić mamie? Sprawdź najciekawsze propozycje [26.05.2022]

Dzień Matki tuż-tuż, a ty wciąż bez prezentu? Wybraliśmy najciekawsze propozycje prezentu dla mamy, które zdążysz wręczyć jej jeszcze dziś!

Już dziś, czyli w czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Wiesz już, co sprezentujesz swojej mamie? Jeśli pomysłów nadal brak, chętnie pomożemy. Sprawdź nasze zestawienie upominków, które można kupić nawet na ostatnią chwilę.

Twoja mama lubi gadżety elektroniczne?

Jeśli twoja mama uwielbia nowinki technologiczne i nie stroni od funkcjonalnych rozwiązań do kuchni lub nowoczesnych akcesoriów do pielęgnacji, voucher do sklepu z elektroniką z pewnością będzie trafionym prezentem.

Zobacz również:

RTV Euro AGD – karta podarunkowa

Spersonalizowany voucher do sklepu RTV Euro AGD może być udanym, a jednocześnie eleganckim prezentem. Wystarczy zakupić bon, a następnie wydrukować i wręczyć mamie. Sieć przygotowała nawet instruktaż, w którym pokazano, jak składać wydruk. Do wyboru jest wiele różnych wzorów, a także nominałów. Można też wprowadzić własną kwotę, jednak nie wyższą niż 10 000 zł. Karty można później używać wielokrotnie, aż do wyczerpania salda. Na jej wykorzystanie jest 1 rok.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Media Expert – karta podarunkowa

Propozycja sieci Media Expert to voucher, który można spersonalizować. Oprócz karty uniwersalnej, mamy też np. wzór „dla niej” i wiele innych. Do wyboru są też różne nominały: 10 zł, 50 zł, 200 zł, 400 zł oraz 1000 zł. Możesz też wprowadzić własną kwotę – maksymalnie 10 000 zł. Karta jest ważna aż przez 3 lata od dnia zakupu. Realizacja jest możliwa zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na stronie sklepu.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Amazon – karta podarunkowa

Kartę podarunkową oferuje też serwis Amazon. Możesz wybrać spośród wielu atrakcyjnych wzorów, jednak serwis umożliwia też wczytanie własnego zdjęcia lub filmu. Oprócz wyboru kwoty (maksymalnie 21 000 zł), można wprowadzić też wiadomość dla odbiorcy oraz ustawić datę dostawy – nawet jeśli kupisz ją dziś, Amazon może dostarczyć ją dopiero 26 maja. Co ważne, karta jest ważna przez aż 10 lat od momentu jej wystawienia.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Empik – karta podarunkowa

Voucher do sklepu Empik to bardzo uniwersalny prezent. Do wyboru są dwie opcje: plastikowa karta lub eKarta – obie o nominale z przedziału 20-500 zł, do wykorzystania przez 1 rok od zakupu. Kartą można posługiwać się wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu przypisanego do karty. Saldo vouchera można sprawdzić na stronie internetowej sieci lub na paragonie otrzymanym za dokonane zakupy opłacone kartą podarunkową.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Allegro – karta podarunkowa

Serwis Allegro pełen jest ciekawych produktów i ofert. Jeśli nie do końca wiesz, z jakiego prezentu ucieszy się w tym roku twoja mama, z odsieczą może przyjść właśnie Allegro. Serwis oferuje bony prezentowe, które można spersonalizować w zależności od okazji oraz budżetu, który chcemy przeznaczyć na doładowanie karty. Do wyboru są następujące nominały: 20 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł, 250 zł, 500 zł. Na wykorzystanie jest 1 rok.

Kartę można kupić pod tym linkiem oraz tutaj.

A może twoja mama lubi dobre filmy?

Jeśli masz mamę-kinomankę, która najbardziej lubi relaks przed telewizorem lub w kinie, te pomysły z pewnością cię zainteresują.

CDA – karta podarunkowa

Voucher umożliwia nielimitowany dostęp do CDA Premium. W tym również do pakietu 35 programów telewizyjnych na żywo. Do wyboru są dwa rodzaje kart – na okres 180 lub 365 dni. Karta ma formę elektroniczną.

U dystrybutorów dostępne są też vouchery na 1 oraz 3 miesiące.

Kartę można kupić pod tym linkiem oraz tutaj.

Multikino – voucher

Kartę można wymienić na jeden bilet na dowolny seans w dowolnej placówce sieci Multikino. Z oferty nie są wyłączone nawet seanse 3D, jednak wówczas wymagana jest dopłata za okulary. Dla mamy-kinomanki takie zaproszenie na film może być doskonałym upominkiem.

Voucher można kupić pod tym linkiem.

Netflix – karta podarunkowa

Idealna zarówno dla posiadaczy konta w serwisie Netflix, jak i dla osób, które dotychczas nigdy z niego nie korzystały. Za pomocą vouchera można opłacić abonament i dłużej cieszyć się korzystaniem ze zgromadzonych na platformie filmów i seriali. Netflix to jeden z najpopularniejszych serwisów tego typu, karta podarunkowa do tej platformy będzie więc idealnym prezentem dla każdej mamy, która wieczory lubi spędzać z bohaterami ulubionego serialu. Dostępne są różne nominały bonów.

Kartę można kupić pod tym linkiem oraz tutaj.

Mama-melomanka? Mamy coś i dla niej!

Twoja mama codziennie słucha radia? A może na ostatnie imieniny dostała słuchawki, z którymi od tamtej pory się nie rozstaje? Wiemy, co ją ucieszy.

Spotify – voucher

Jeden z najpopularniejszych serwisów z muzyką oferuje karty podarunkowe o różnych nominałach. Wystarczy w serwisie wprowadzić kod z vouchera, by wykorzystać prezent. Mama, która nie wyobraża sobie dnia bez ulubionych wykonawców, z pewnością będzie zachwycona tym upominkiem.

Voucher można kupić pod tym linkiem oraz tutaj.

Tidal – karta podarunkowa

A może twoja mama woli korzystać z serwisu Tidal? Jeśli tak, nic straconego! Ona również może skorzystać z bonu prezentowego i cieszyć się ulubioną muzyką przez długi czas.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

Przez żołądek do serca…

Jeśli do serca twojej mamy najkrótsza droga także wiedzie przez żołądek, mamy ciekawy pomysł na prezent.

Pyszne.pl – voucher

Sushi, kuchnia włoska, a może rodzima? Niezależnie od tego, co lubi jeść twoja mama, voucher do wykorzystania w serwisie Pyszne.pl może być świetną opcją. Do wyboru są różne nominały karty, możesz więc zdecydować się na wyższą kwotę i zaplanować wspólne biesiadowanie.

Kartę można kupić pod tym linkiem.

A może bukiet ulubionych kwiatów?

Poczta kwiatowa – jakie kwiaty?

Oferta jest bardzo różnorodna. Zamawiając kwiaty z poczty kwiatowej możemy pogubić się w mnogości propozycji. Czy wiesz, co znaczą poszczególne kwiaty? Pamiętaj jednak, że najważniejsze znaczenie nadajemy my sami, wręczając obdarowywanej osobie bukiet. Najważniejsze są bowiem intencje, nie kolor płatków.

Róże. Czerwone to wyraz miłości, różowe i pomarańczowe – symbol przyjaźni.

Czerwone to wyraz miłości, różowe i pomarańczowe – symbol przyjaźni. Tulipany. Również w ich przypadku kolor ma znaczenie. Czerwony symbolizuje oczywiście miłość, żółte – szczęście i przyjaźń.

Również w ich przypadku kolor ma znaczenie. Czerwony symbolizuje oczywiście miłość, żółte – szczęście i przyjaźń. Goździki. Wracają do łask. Mogą oznaczać wyraz wdzięczności, a czerwone – także przyjaźni.

Wracają do łask. Mogą oznaczać wyraz wdzięczności, a czerwone – także przyjaźni. Bratki. Mogą być wyrazem pamięci i dobrych życzeń.

Mogą być wyrazem pamięci i dobrych życzeń. Konwalie. Kojarzone z czystością i niewinnością.

Masz jeszcze trochę czasu? Sprawdź nasze propozycje prezentu na Dzień Matki 2022!