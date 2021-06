Już dziś start rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Jak oglądać na żywo?

Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano start rakiety kosmiczne Falcon 9 w ramach misji GPS III SV05. Wydarzenie będzie relacjonowane na żywo.

Spis treści

Kosmiczna firma SpaceX, należąca do miliardera i celebryty Elona Muska, w tym roku jest niezwykle aktywna. Gro z jej działań jest prowadzonych we współpracy z amerykańską agencją kosmiczną NASA, inaczej jest w kwestii najnowszego przedsięwzięcia, którego start zaplanowano na 17 czerwca 2021 roku, czyli na dziś.

Źródło: SpaceX

Celem misji GPS III SV05 jest wyniesienie na orbitę okołoziemską zaawansowanego satelity GPS trzeciej generacji, zbudowanego przez Lockheed Martin. Firma ta podobnie do SpaceX, również często współpracuje z NASA, a ostatnio wraz z gigantem motoryzacyjnym – General Motors, pracuje nad nowoczesnym samochodem księżycowym, który ma służyć do przemieszczania się załogi w ramach w misji Artemis.

Start rakiety SpaceX na żywo

Podobnie, jak w wielu innych przypadkach, rakieta Falcon 9 wzniesie się z platformy startowej na Cape Canaveral na Florydzie. Start został zaplanowany na godzinę 18.09 czasu polskiego (16:09 UTC), a okienko startowe potrwa około 15 minut.

Całość wydarzenia będzie transmitowana na żywo na oficjalnym kanele SpaceX na YouTube, lub na stronie firmy kosmicznej. Jednak jeśli chcecie śledzić tę transmisję, wystarczy, że o odpowiedniej godzinie skorzystacie z materiału udostępnionego poniżej.

Zapowiada się ciekawy spektakl, a watro pamiętać, że szczególnie w przypadku SpaceX starty rakiet nie zawsze przebiegają tak, jak je zaplanowano.

GPS III SV05

Jak wspomniano, dzisiejsza misja nie jest prowadzona z ramienia NASA, a Sił Kosmicznych USA (US Space Force), czyli podmiotu militarnego. Będzie to pierwsze przedsięwzięcie amerykańskich sił militarnych, do którego zostanie wykorzystany główny stopień rakiety Falcon, należącej do SpaceX.

Źródło: Lockheed Martin

Sam satelita jest z kolei piątym satelitą GPS trzeciej generacji, który zostanie wyniesiony w przestrzeń i dołączy do ponad 20 wcześniejszych urządzeń. Satelicie nadano nazwę „Neil Armstrong” i dołączy na orbicie do ponad dwudziestu pokrewnych urządzeń, które mogą nadawać zaszyfrowany sygnał, znany jako kod M. Dodatkowo, będą one wsparciem dla około 30 cywilnych satelitów GPS. Dzięki najbliższemu startowi i kolejnemu satelicie, zasięg przedsięwzięcia obejmie całą kulę ziemską.