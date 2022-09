Już dzisiaj kupimy nowe iPhone'y 14. Po niektóre trzeba jak najszybciej biec do sklepu!

Dzisiaj w końcu kończy się przedsprzedaż iPhone'a 14! Czy warto ruszać do sklepu po najnowsze modele smartfonów Apple?

iPhone 14 to ciekawy przypadek w ofercie Apple. Cała seria po raz pierwszy w historii aż tak bardzo się od siebie różni. Mamy dwie wersje Pro - 14 Pro i 14 Pro Max - które przynoszą sporo nowości i ogólnie cieszą się sporym zainteresowaniem. Jest też iPhone 14 i 14 Plus, które wydają się być zapomniane jeszcze przed oficjalnym wejściem na rynek. Od dzisiaj możemy kupić trzy z tych czterech wariantów, jednak czy warto to zrobić?

Jeśli jesteście zainteresowani naszym porównaniem wszystkich modeli iPhone'a 14, możecie znaleźć je w tym artykule. Podpowiadamy w nim, który model będzie idealny dla Was oraz jakie są ich zalety oraz wady. Sprawdźmy teraz, które modele najnowszych telefonów Apple warto kupić już już teraz, a na które można spokojnie poczekać (albo w ogóle z nich zrezygnować).

iPhone 14 Pro i Pro Max - kupuj teraz

iPhone 14 Pro i Pro Max to naprawdę interesujące telefony, które wporwadzają sporo nowości. Mamy tutaj pierwszy w historii firmy Always on Display, do tego notch zastępuje ciekawe Dynamic Island. Do tego oczywiście dostajemy nowe podzespoły, lepsze aparaty i, przy okazji, nowe, fajne kolory. Ze względu na to, popyt na ten smartfon jest bardzo duży.

Można się więc spodziewać, że zapasy wyprzedadzą się bardzo szybko - nawet pomimo naprawdę sporej ceny. Jeśli więc jesteście zainteresowani tym smartfonem, polecamy kupić go jak najszybciej, gdyż im dłużej będziecie zwlekać, tym bardziej może wydłużyć się czas oczekiwania na dostarczenie Wam nowego telefonu!

iPhone 14 i 14 Plus - warto poczekać

Jednak nie wszystkie warianty iPhone'a 14 są sobie równe. Podstawowa czternastka, wraz ze swoim większym bratem, nie cieszą się aż takim zainteresowaniem. Jak już pisaliśmy, szczególnie wersja Plus wydaje się być skazana na porażkę. Dzieje się tak, gdyż w podstawowej czternastce Apple nie pworowadziło praktycznie żadnych zmian w stosunku do poprzedniej wersji. Ze względu na to, osoby posiadające trzynastkę nie mają po co kupować nowej wersji, a klienci zainteresowani nowym modelem mogą po prostu kupić iPhone'a 13 - jest on równie dobry a kosztuje zdecydowanie mniej.

Co prawda iPhone 14 Plus swoją sklepową premierę będzie miał dopiero 07.10, jednak możemy już teraz zobaczyć słabe wyniki iPhone'a 14. Apple przyzwyczaiło nas do dość długich terminów dostaw swoich produktów w pierwszych tygodniach od ich premiery. Zazwyczaj są one kupowane przez setki tysięcy osób, więc na dostawę musimy czekać nawet kilka tygodni. Nie jest tak jednak w przypadku iPhone'a 14 - nawet dziś, pomimo premierowej gorączki, telefon dostaniemy od ręki. Nie świadczy to dobrze o jego wynikach sprzedażowych.