Już dzisiaj można spróbować MacOS Sonoma. Sprawdzamy, jak to zrobić

Publiczna wersja beta najnowszego MacOS Sonoma jest już dostępna. Oto jak już dzisiaj skorzystać z niej na Mac'u.

Spis treści

Dziś jest ważny dzień dla fanów Apple - firma z Cupertino udostępniła od dzisiaj publiczne wersje beta swoich nadchodzący systemów operacyjnych. Poza - chyba najbardziej oczekiwanym - iOS 17 w wersji beta, do ściągnięcia możliwy jest także nadchodzący system dla komputerów Mac - MacOS Sonoma. Sprawdzamy, jak ściągnąć nową wersję systemu na nasz komputer oraz co nowego przynosi ta aktualizacja.

Jak zainstalować betę MacOS Sonoma?

Korzystanie z wersji beta ma swoje plusy, ale wiąże się też z niebezpieczeństwami. Oczywiście możemy narazić się na małe błędy i niedogodności związane z korzystaniem z niedokończonego systemu, ale trzeba też pamiętać, że wersja beta może być tak niestabilna, że aż uszkodzi nasze urządzenie - warto wiec mieć to na uwadze przed instalacją takiego oprogramowania.

Zobacz również:

Jeśli jednak zdecydujemy się wziąć udział w testach, sam proces jest bardzo prosty. Wystarczy na stronie Apple zarejestrować się jako użytkownik wersji beta. Po chwili na naszym komputerze powinniśmy dostać powiadomienie o dostępności aktualizacji do testowej wersji systemu - wystarczy wtedy zainstalować ją jak zwykłą aktualizację systemu.

Co nowego przynosi MacOS Sonoma?

Tak samo jak w przypadku iOS 17, nowy MacOS nie przynosi wiele dużych zmian - raczej kosmetyczne usprawnienia. Oczywiście od naszej dyspozycji również będą interaktywne widgety, a nawet funkcja Continuity, które pozwala na kontynuację korzystania z widgetów pomiędzy telefonem a laptopem. Co więcej, Mac dostaje nowe wygaszacze ekranu, które przypominają te znane z Apple TV.

Większa zmiana to ulepszenia w Safari - możliwość dodawania aplikacji przeglądarkowych do swojego docka, a także blokowanie prywatnych okien czy też możliwość udostępniania haseł z pęku kluczy. Więcej zobaczymy w ciągu prac nad betą, a sam system w wersji skończonej powinien zostać udostępniony we wrześniu.