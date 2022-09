Już dzisiaj rusza przedsprzedaż iPhone'a 14! Sprawdź, ile kosztują wszystkie modele flagowca

Dwa dni temu Apple zaprezentowało światu tegoroczną odsłonę ich flagowych smartfonów. Dzisiaj o godzinie 14:00 rozpocznie się przedsprzedaż urządzeń.

Źródło: Apple

iPhone 14 zadebiutował w czterech wersjach: 14, 14 Plus, 14 Pro oraz 14 Pro MAX. Różnice między podstawowymi wariantami smartfona, a droższymi modelami nigdy wcześniej nie były aż tak widoczne.

iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro MAX otrzymają szereg usprawnień, których zabraknie w tańszych wersjach. Do najważniejszych z nich należą: nowy procesor Apple A16 Bionic, funkcja Always on Display, Dynamic Island oraz 120 Hz odświeżanie obrazu. W bazowych modelach zabraknie także kamery głównej o rozdzielczości 48 Mp.

Zobacz również:

Różnice dotyczą również cen, a poniżej możecie zobaczyć krótkie porównanie kwot, jakie przyjdzie wam zapłacić za poszczególną wersję iPhone'a 14:

iPhone 14 - 5199 zł

iPhone 14 Plus - 5899 zł

iPhone 14 Pro - 6499 zł

iPhone 14 Pro MAX - 7199 zł

Przedsprzedaż startuje o godzinie 14:00, a zakupu będzie można dokonać na oficjalnej stronie producenta. Realizacja pierwszych zamówień rozpocznie się 16 września - jednak tylko w przypadku modeli 14, 14 Pro oraz 14 Pro MAX. Wysyłka wariantu 14 Plus zostanie uruchomiona dopiero w październiku.