Już jest! Canon EOS R3 - profesjonalny bezlusterkowiec z pełną klatką

Na rynek fotograficzny trafił właśnie Canon EOS R3 - pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy przeznaczony do fotografowania obiektów poruszających się z dużą prędkością. Idealny dla profesjonalnych fotografów prasowych i sportowych. Jak się prezentuje? Jakie funkcje i możliwości posiada? Co jeszcze pojawiło się premierowo w portfolio marki?

Spis treści

Najważniejsze cechy Canon EOS R3

nowa, opracowana przez Canon matryca typu „stacked CMOS” o rozdzielczości 24,1 MP z tylnym podświetleniem

nagrywanie 30 fps ze śledzeniem AF/AE

szybkość migawki od 30 s do 1/64000 s przy użyciu migawki elektronicznej

wybór punktu AF za pomocą wzroku

śledzenie AF dla ludzi, zwierząt (w tym ptaków) i sportów motorowych (motocykli i samochodów wyścigowych)

pełnoklatkowe wideo 6K 60p RAW nagrywane wewnętrznie na kartę CFexpress

ostrzenie przy świetle nawet -7,5 EV

Szybkość, precyzja i niezawodność w każdych warunkach

Długo wyczekiwany aparat EOS R3 to narzędzie, które zapewnia błyskawiczne rejestrowanie obrazu i czas reakcji. Za nową jakość fotografowania odpowiada warstwowa matryca CMOS z tylnym podświetleniem o rozdzielczości 24,1 megapikseli, która prawie całkowicie eliminuje zniekształcenia, tzw. rolling shutter. Niesamowicie ostre ujęcia nawet najszybszych obiektów uzyskujemy dzięki elektronicznej migawce, działającej w zakresie od 30 sekund do 1/64000 sekundy. Aparat może robić zdjęcia z szybkością do 30 kl./s ze śledzeniem AE i AF oraz w jakości RAW (dostępne są również opcje fotografowania z szybkością 15 kl./s i 3 kl./s). Co istotne, po raz pierwszy elektronicznej migawki można używać z lampami błyskowymi.

Uchwycenie ostrych i precyzyjnych kadrów umożliwia szybki autofokus - EOS R3 potrafi ustawić ostrość w 0,03 sekundy , co czyni go najszybszym aparatem z serii EOS R. Wyposażony w technologię Dual Pixel CMOS AF II aparat EOS R3 dysponuje ulepszonym algorytmem Deep Learning, oferując śledzenie AF (w tym wykrywanie oczu ludzi i zwierząt, ciała i twarzy oraz całych postaci ludzkich na zdjęciach i filmach). Projektując aparat z myślą o fotografach sportów motorowych, wprowadzono również funkcję śledzenia pojazdów, pozwalającą śledzić motocykle, bolidy wyścigowe, jak również samochody GT i rajdowe – z możliwością nadania priorytetu śledzenia pojazdowi lub kaskowi kierowcy. Wykrywanie oczu, twarzy, głowy i ciała jest teraz dostępne we wszystkich trybach AF. Dodano również nową funkcję elastycznej strefy, umożliwiającą użytkownikowi wybór rozmiaru i kształtu obszaru strefy AF. EOS R3 wyznacza nowy standard w zakresie możliwości ustawiania ostrości w warunkach oświetleniowych do -7,5 EViii, co czyni go jednym z najlepszych aparatów do fotografowania przy słabym oświetleniu.

Aby zapewnić jak najlepszą kontrolę nad wszystkimi tymi opcjami autofokusu, EOS R3 oferuje trzy różne sposoby wyboru punktów AF: szybki smart kontroler, precyzyjny dżojstik oraz intuicyjny system sterowania autofokusem z pomocą wzroku. Autofokus kontrolowany wzrokiem zapewnia bardziej naturalne połączenie między aparatem a fotografem. Ta pionierska metoda wyboru punktu AF polega na przesuwaniu punktu ostrości w miejsca, na które kieruje wzrok fotograf. Fotograf może intuicyjnie – jednym spojrzeniem – ustawić ostrość na rozwijającej się akcji.

5-osiowa stabilizacja matrycy ułatwia filmowanie i robienia zdjęć z ręki oraz może łączyć siły z optyczną stabilizacją obrazu w wybranych obiektywach RF.

Kreatywne filmowanie

Aparat ten oferuje potężne możliwości filmowania, pozwalając rejestrować w rozdzielczości 6K 60p RAW, zapewniającej o 50 procent więcej szczegółów niż 4K. Dzięki formatowi plików 6K CRM RAW ekspozycję i balans bieli można korygować ex post w celu zapewnienia doskonałej reprodukcji obrazu. Aparat EOS R3 jest idealny do filmowania szybkich, dynamicznych dyscyplin sportu dzięki nagrywaniu w 4K 120p, co pozwala uzyskać wspaniałe obrazy 4K podczas filmowania w zwolnionym tempie. Obecnie można nagrać do 6 godzin standardowego materiału wideo lub 1,5 godziny o wysokiej szybkości klatek 119,88/100pviii.

Podwójne gniazdo kart, obejmujące gniazdo na karty SD UHS-II i ultraszybkie karty CFexpress, umożliwia nagrywanie filmów 6K RAW i obsługuje jednoczesne nagrywanie na dwie karty w formacie MP4ix, zapewniając bezpieczną kopię zapasową ważnych materiałów.

Doskonały dla reporterów pracujących w ruchu - aparat EOS R3 wyposażono w nową wielofunkcyjną stopkę, jest on również kompatybilny z nowym kierunkowym mikrofonem stereofonicznym DM-E1D (zasilanym z kamery i wykorzystującym przetwarzanie cyfrowe) oraz adapterem TEAC Tascam CA-XLR2d-C XLR, umożliwiającym zapis dwukanałowy za pomocą profesjonalnych mikrofonów XLR.

Komfort użytkowania

EOS R3 dysponuje wysokiej jakości, wolnym od efektu blackout, wizjerem elektronicznym o rozdzielczości 5,76 mln punktów. Cechuje go małe opóźnienie i częstotliwość odświeżania do 120 kl./s w pełnej rozdzielczości, zapewniając doświadczenie zbliżone do wizjera optycznego.

Nowy ekran dotykowy Vari-Angle o wysokiej rozdzielczości 4,1 mln punktów zapewnia jeszcze więcej szczegółów, jak również oferuje większy wybór kątów fotografowania dzięki możliwości odchylania i obracania.

W EOS R3 zastosowano nowy, lekki, odporny na kurz i wodę korpus magnezowy, który można użytkować w trudnych warunkach.

Najnowszy poziom technologii

EOS R3 został wyposażony w profesjonalne opcje łączności, w tym Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5 GHziv. Wbudowany port Gigabit Ethernet zapewnia szybkie łącze przewodowe. Poza tym, użytkownik może przesyłać obrazy przez FTP. Ustawienia sieciowe można udostępniać innym użytkownikom, także gdy korzystają z wprowadzonych wcześniej aparatów EOS R5v i EOS-1D X Mark III.

Użytkownicy mogą zdalnie sterować aparatem za pomocą urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Canon Camera Connect lub korzystając z funkcji Browser Remote poprzez łącze Ethernet.

Cena:

Canon EOS R3 kosztuje obecnie 28 460 zł.

Dwa nowe modele obiektywów dla systemu EOS R

Canon RF 100-400 F5.6-8 IS USM

Teleobiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala zbliżyć się do fotografowanego obiektu, co czyni go doskonałym wyborem do fotografowania sportu i przyrody.

Uniwersalny zakres ogniskowych 100-400

Waga: 635 g (mniej niż inne obiektywy o podobnych parametrach)

Minimalna odległość ostrzenia 0,88m przy ogniskowej 200 mm

Silnik Nano USM gwarantuje szybkie ostrzenie

5,5-stopniowa stabilizacja optyczna / kompatybilna ze stabilizacją w korpusie (IBIS)

Cena w przedsprzedaży: 3 469,99 zł

Canon RF 16 F2.8 STM

Pierwszy ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy w rodzinie Canon EOS R. Odpowiada na potrzeby wideoblogerów, będąc zarazem obiektywem idealnym do fotografowania krajobrazu, architektury oraz astrofotografii.

Ultraszerokokątny obiektyw stałoogniskowy 16mm

Szeroka, jasna przysłona F2,8

Aksamitny, cichy silnik autofokusu STM

Waga 165g

Minimalna odległość ostrzenia 0,13m

Maksymalne przybliżenie 0,26x

Cena w przedsprzedaży: 1 609,99 zł

