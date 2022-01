Już jest! Honor prezentuje składany smartfon Honor Magic V!

Segment składanych smartfonów rośnie coraz szybciej. Dziś powiększył się on o nowe urządzenie Honor: model Honor Magic V.

Początek nowego roku wygląda na niezwykle pracowity okres dla chińskich producentów smartfonów. Zaledwie kilka dni temu realme zaprezentowało następcę swojego świetnie przyjętego realme GT, czyli model realme GT 2, a już jutro swoją premierę będzie miał kolejny przedstawiciel serii flagowców OnePlus, oznaczony numerem 10.

Dzisiaj jednak skupiamy się na marce Honor. Wszystko dlatego, że producent właśnie dzisiaj zaprezentował pierwszy w swojej historii składany smartfon. Jest nim Honor Magic V. Wydarzenie, podczas którego to urządzenie zostało przedstawione widzom na całym świecie odbyło się w Chinach.

Honor Magic V będzie z pewnością konkurentem dla takich urządzeń jak Samsung Galaxy Z Fold3, Oppo Find N, czy Huawei Mate Xs. Wszystko przez to, że jest dość dużym urządzeniem. I drogim.

Jego sugerowana cena detaliczna w Chinach zaczyna się od 9999 yuanów, czyli około 6300 złotych. Jest to więc kwota dużo niższa od tej, którą obecnie musimy wyłożyć chociażby na Samsunga Galaxy Z Fold3 5G. Jako pierwsi będą go mogli kupić mieszkańcy Chin. W chwili obecnej nie wiemy jednak czy, ani kiedy urządzenie trafi do Polski. Co otrzymają osoby, które zdecydują się wyłożyć tą niemałą kwotę na nowego smartfona Honor?

Urządzenie napędzane będzie przez najmocniejszy dostępny obecnie procesor dla urządzeń z Androidem, czyli chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Możemy więc spodziewać się świetnej wydajności i nieco zwiększonej temperatury pracy smartfona. Wspierany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej i 256/512 GB wbudowanej pamięci masowej. Wewnętrzny elastyczny ekran charakteryzuje się przekątną 7,9 cala. Jest to panel OLED, oferujący rozdzielczość 2272 x 1984 pikseli i 90 Hz częstotliwość odświeżania. Nie zabrakło także wsparcia HDR10+ oraz maksymalnej jasności 800 niitów. Na pleckach znajdziemy zestaw trzech 50 MP aparatów, a w wycięciach w obu ekranach 42 MP jednostki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta Magic UI 6.0, która także została zaprezentowana podczas wydarzenia.

