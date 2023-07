Już jutro dwie świetne gry w Epic Games. Chcesz je mieć!

Jak co czwartek, także w tym tygodniu Epic Games rozda za darmo dwie gry. Jest na co czekać!

Homeworld Remastered Collection to wydana oryginalnie 25 lutego 2015 gra, w której przenosimy się w kosmos. Produkcja z gatunku RTS pozwala na tworzenie armad i flot, a następnie toczenie bitew w przestrzeni. Mamy tui dwie produkcje w jednym zestawie: Homeworld i Homeworld 2. Łącznie czeka na nas kilkadziesiąt misji do wykonania i nie zabraknie w nich emocji. Warto podkreślić, że część druga rozgrywa się ponad wiek po pierwszej. Oprócz zabawy singlowej mamy także multiplayer.

Druga z produkcji to Severed Steel. Tytuł ten to - jak głosi opis - "stylowa, pełnokrwista gra FPS dla pojedynczego gracza charakteryzująca się płynnym systemem wyczynów kaskaderskich, podatnym na zniszczenia środowiskiem, efektami bullet-time i mroczną ścieżką dźwiękową." Gracz wciela się w postać wyjątkowej, jednorękiej bohaterki. Tylko ty, Twój palec na spuście i podkute stalą buty przeciw ogromnej, pełnej wrogów budowli. Biegaj po ścianach, wykonuj loty nurkowe, salta i poślizgi, by zlikwidować wszystkich przeciwników.

Obie produkcje dostępne będą na Epic Games Store za darmo od jutra od godziny 17:00. Na ich odebranie masz cały tydzień, więc możesz skorzystać z okazji w dowolnej chwili.