Już jutro poznamy datę premiery iPhone 12, debiut rynkowy za miesiąc

Apple zamierza w końcu ogłosić oficjalną datę premiery iPhone 12. Informacje tą przekazał Mark Gurman za pośrednictwem posta na Twitterze wczoraj w godzinach wieczornych.

Oprócz premiery iPhone 12, Apple ma zdradzić szczegóły wydania aktualizacji do iOS 14 oraz watchOS 7, a także zaprezentować nowy zegarek Apple Watch Series 6.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.

Wcześniej o wydaniu informacji prasowych poinformował Jon Prosser. Według jego źródeł Apple upubliczni je we wtorek 8 września 2020 roku o 9:00 czasu EST (15:00 czasu lokalnego w Polsce).

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.