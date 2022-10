Już nie ma wyjścia! Oto wszystkie urządzenia Apple, które muszą otrzymać port USB-C

Dzięki najnowszej rezolucji Parlamentu Europejskiego, już niedługo wszystkie urządzenia elektroniczne sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały korzystać z USB-C. Ta zmiana najbardziej dotknie Apple, sprawdzamy więc, które urządzenia tej firmy muszą przejść na nowy port ładowania.

Tak jak opisaliśmy to w tym artykule, Parlament Europejski w końcu przegłosował długo wyczekiwaną przez rezolucję, która zmusza firmy technologiczne do korzystania z tego samego standardu ładowania. Oznacza to, że już od 2024 roku wszystkie sprzedawane telefony, słuchawki, klawiatury i inne gadżety będą musiały być wyposażone w port USB-C. Oznacza to, że nawet Apple, mimo wielkiej niechęci do tego ruchu, będzie musiało już niedługo uaktualnić wiele sprzedawanych przez siebie urządzeń.

Już teraz sporo elektroniki sprzedawanej przez Apple - na przykład MacBooki czy iPady Pro czy Air - korzysta z portów USB-C. Jednakże firma w niektórych liniach urządzeń nadal korzysta ze swojego własnego złącza Lightning. Jest to motywowane biznesowo - Lightning jest własnością Apple, więc licencjonowanie go na potrzeby zewnętrznych akcesoriów jest dużym zastrzykiem gotówki dla firmy. Jednak już niedługo ta praktyka będzie musiała się skończyć. Sprawdzamy więc, które urządzenia nadal korzystają z leciwego Lightning i będą musiały zostać uaktualnione z USB-C.

iPhone

Największą zmianą, do której będzie zmuszone Apple, będzie przejście iPhone'a na USB-C. Co prawda dochodzą nas słuchy, że już iPhone 15 dostanie nowy port ładowania, jednak możliwe, że stanie się to dopiero w ostatnim możliwym momencie, czyli wraz z premierą iPhone'a 16. W każdym razie już niedługo będziemy mogli naładować naszego MacBooka oraz iPhone'a jedną ładowarką, a nawet o wiele szybciej przenieść nasze pliki na komputer dzięki o wiele szybszym prędkością transferu oferowanym przez USB-C.

iPad

Mimo wprowadzenia nowego portu ładowania do iPada Pro już w 2018 roku, a w następnych latach do iPada Air oraz mini, podstawowy iPad nadal korzysta ze starego stylu połączenia. Wiele wskazuje na to, że już w tym październiku się to zmieni. Przecieki krążące w internecie sugerują, że już w tym miesiącu światło dzienne ujrzy nowy wzór podstawowego iPada, który poza mniejszymi ramkami i stylem zbliżonym do reszty tabletów Apple, będzie też wyposażony w port USB-C.

AirPods / AirPods Pro

Co prawda oba najnowsze modele - Airpods 3 oraz AirPods Pro 2 - zostały zaprezentowane w tym roku, nadal korzystają one z portu Lightning - mimo sporej ilości miejsca na dole etui. Na szczęście zmiana na nowy standard nie powinna być ciężka. Apple nie musi nawet zmieniać nic w słuchawkach, wystarczy lekka modyfikacja ich opakowania. Spodziewamy się więc, że Apple może zacząć sprzedawać nową wersję słuchawek razem z następnym iPhonem 15.

AirPods Max

Nauszne słuchawki Apple AirPods Max zostały zaprezentowane jeszcze w 2020 roku. Mają one wejście Lightning, które służy zarówno do ładowania, jak i do korzystania z nich przewodowo za pomocą przewodu Lightning-3,5 mm jack. Spodziewamy się, że firma może zdecydować się na odświeżenie tego urządzenia w 2023 roku, wprowadzając do niego między innymi nowy czip H2. Wtedy też wejście Lightning zostanie zapewne zmienione na USB-C.

Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse

Akcesoria do komputerów stacjonarnych Apple od dawna nie doczekały się pełnoprawnej zmiany designu. Firma za to wprowadza co jakiś czas nowe kolory akcesoriów, a wraz z premierą iMaca M1 dodała też do nich możliwość autentyfikacji za pomocą odcisku palca. Ze względu na to nie spodziewamy się szybkiego wprowadzenia nowego wzoru - który może też w końcu zmieniłby bardzo źle umieszczony port ładowania w myszce Apple, którą trzeba odwrócić do góry nogami, aby ją naładować. Raczej zmiana portu odbędzie się po cichu, gdzieś około premiery nowego Maca Mini lub iMaca.

EarPods

Może to być zaskakująca wiadomość, ale Apple nadal sprzedaje swoje podstawowe, przewodowe słuchawki. Jako że w najnowszych produktach Apple nie uświadczymy wejścia słuchawkowego, są one zakończone złączką Lightning. Najprawdopodoniej to już się nie zmieni - kiedy Apple będzie zmuszone do przejścia na USB-C, przewodowe EarBudsy po prostu przestaną być dostępne w sprzedaży.