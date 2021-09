Już nie tylko Huawei? Rząd USA chce zbanować kolejnego producenta!

Wygląda na to, że lista producentów elektroniki, którzy nie mogą współpracować z amerykańskimi podmiotami wkrótce się powiększy!

O konflikcie na linii rząd Stanów Zjednoczonych-Huawei wyjątkowo głośno było w 2019 roku. Przypomnijmy, że decyzją ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, chiński producent został wpisany na czarną listę Departamentu Handlu. Co to oznaczało dla firmy? Brak możliwości z partnerami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. Ucierpieli na tym przede wszystkim użytkownicy urządzeń Huawei, którzy stracili dostęp do wielu usług, w tym Usług Google. Efektem tej decyzji było utworzenie przez Huawei własnego ekosystemu wokół systemu HarmonyOS. W tym roku producent upublicznił jego drugą wersję: HarmonyOS 2.0.

Wygląda na to, że już niedługo śladem Huawei może podążyć inny chiński producent elektroniki: Honor. Jak informuje Washington Post pracownicy administracji Joe Bidena analizują informacje dotyczące, do niedawna, firmy zależnej Huawei i potencjalnego niebezpieczeństwa dla bezpieczeństwa narodowego. Za wpisaniem firmy, którą Huawei sprzedało w zeszłym roku byli między innymi członkowie Rady Energetyki oraz Pentagonu, podczas gdy takiemu zabiegowi sprzeciwili się członkowie Departamentu Handlu oraz Departamentu Stanu.

Jeżeli w trakcie debat i głosowań tych podmiotów nie uda się wypracować jednoznacznej decyzji, wtedy ta będzie należała do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Co to może oznaczać dla firmy Honor? To samo co spotkało dwa lata temu Huawei, czyli odcięcie od możliwości współpracy z firmami zarejestrowanymi w USA, w tym także Google. Współpraca będzie możliwa tylko w przypadku uzyskania specjalnej licencji.

Nie możemy więc wykluczyć scenariusza, w którym Honor będzie kolejnym chińskim producentem zmuszonym do utworzenia własnego systemu operacyjnego, lub powrotu pod skrzydła Huawei i korzystania z rozwiązań HarmonyOS.

