Już niedługo AMD wprowadzi na rynek rodzinę Ryzen 7000. Intel powinien się bać?

Nowe procesory będą wykonane w procesie technologicznym 5 nm. Co o nich wiemy?

AMD zaprezentuje Ryzeny i Radeony wykonane w litografii 5 nm już we wrześniu, a trafią do sprzedaży w ostatnim kwartale bieżącego roku - takie informacje padły z ust szefów firmy. Sprzedaż ma rozpocząć się już pod koniec września, ale konkretne informacje na ten temat pojawią się dopiero po spotkaniu analityków firmy, którzy wyznaczą najlepsze terminy. Dlatego nie pokazano jeszcze oficjalnego harmonogramu - spodziewany jest jednak w najbliższym czasie.

Dr Lisa Su, stojąca na czele AMD, zapewniła, że końcówka roku to "szereg ekscytujących propozycji" ze strony jej firmy. I trzeba przyznać, że ma powody do optymizmu - już osiem kwartałów z rzędu AMD notuje zyski, podczas gdy ostatni kwartał dla Intela okazał się finansową porażką, a karty Arc wciąż są mocno hipotetycznymi produktami. AMD wprowadzi nie tylko procesory Ryzen 7000, ale także karty graficzne Radeon z RDNA3, które mają mieć wydajność aż o 50% większą w stosunku do wcześniejszej generacji.

Procesory Ryzen 7000 będą działać z taktowaniem ponad 5GHz, co jest możliwe dzięki użyciu socketu AM5 oraz architektury Zen4. Zdradzono cztery modele: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 5 7600X. Niestety, nie podano ani ich dokładnej specyfikacji, ani cen. Jednak nic nie szkodzi - powinniśmy poznać je w ciągu najbliższych tygodni.

