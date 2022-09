Już niedługo nie będziesz chciał wyjść z domu bez tych nowości. Te urządzenia zobaczymy na evencie Apple

Już dzisiaj odbędzie się długo oczekiwana konferencja Far Out, gdzie Apple zaprezentuje swoje najnowsze telefony. Sprawdzamy, jakich premier możemy się spodziewać na konferencji.

Spis treści

Już dziś oficjalna premiera nowych urządzeń Apple! Czekaliśmy na ten dzień przez wiele tygodni. Sprawdzamy, co dziś zobaczymy na scenie i jakich urządzeń możemy się spodziewać. Jest wiele interesujących nowości!

Kiedy odbędzie się konferencja Apple?

Kilka dni temu w końcu dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie odbędzie się długo oczekiwana, wrześniowa konferencja. Różnego rodzaju przecieki i informacje o nadchodzących iPhone'ach 14 - a także o, po raz pierwszy w historii serii, sporych różnicach między nimi - tylko podsycają atmosferę oczekiwania. Na szczęście nie musimy już czekać długo, gdyż długo zapowiadany event Apple odbędzie się dziś!

Zobacz również:

Fot. Apple

W tym roku konferencja odbywa się 7 września 2022 roku, a jej sloganem zostało "Far Out", wraz z gwiezdnym logo Apple. Jeśli jesteście zainteresowani zobaczeniem tego wydarzenia na żywo, będzie ono streamowane na oficjalnej stronie Apple. Konferencja rozpoczyna się o 19.00 - warto się przygotować na świetne nowości!

Czego spodziewamy się na najbliższej konferencji?

Oczywiście wrześniowa konferencja Apple, jak co roku, stoi pod znakiem iPhone'ów. W tym roku najnowszy telefon Apple zadebiutuje łącznie w czterech wersjach. iPhone 14 i 14 Max (pierwszy z 6,1" ekranem, drugi z 6,7") mają być tańszymi wariantami, które będą nadal wyposażone w notch i procesor poprzedniej generacji. Z kolei seria 14 Pro/14 Pro Max w końcu pozbędzie się notcha na rzecz dwóch wycięć na kamery z przodu, do tego doda nowy procesor A16 oraz Always on Display - wraz z zupełnie nowymi aparatami. To pierwszy raz, gdy aż tak drastyczne różnice pojawią się między dwoma wersjami iPhone'a.

Fot. Twitter.com / SonnyDickson

Na naszym radarze premier są też zupełnie nowe zegarki od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Mają to być trzy warianty Apple Watcha - Watch 8, Watch 8 Pro oraz Apple Watch SE 2. Szczególnie wersja Pro może być interesująca dla entuzjastów firmy - będzie ona zdecydowanie droższa od reszty propozycji, jednak ma być zbudowana z innych materiałów i oferować zupełnie nowy design.

Jesteśmy też prawie przekonani, że na nadchodzącej konferencji zobaczymy nową wersję słuchawek AirPods Pro. Pierwsza generacja urządzenia ma już trzy lata na karku, a prezentacja słuchawek wraz z najnowszymi telefonami jest najbardziej sensownym pomysłem.

Możliwe, że pojawią się też te urządzenia

Apple lubi też zaskakiwać swoich entuzjastów, od czasu do czasu prezentując na swoich konferencjach urządzenie, którego nikt się nie spodziewał. Firma opatentowała nawet sposób wprowadzenia takich zapowiedzi - stąd wzięło się znane każdemu "One more thing". Wygląda na to, że w tym roku firma z Cupertino może przygotowywać taką właśnie niespodziankę. W tym artykule sprawdziliśmy, co to może być oraz jakie "jeszcze jedne rzeczy" mogliśmy zobaczyć w przeszłości - często były to naprawdę rewolucyjne urządzenia!

Jednak podsumujmy - jest kilka możliwości, których się spodziewamy. Oto one:

Gogle Apple AR/VR

iPad 10. Gen

Okulary Apple AR

Składany iPhone

Wydarzenie to będziemy mogli obejrzeć już w środę 7 września. W Polsce będzie ono do obejrzenia o 19:00, a jego transmisja odbędzie się online na stronie Apple - więcej informacji można znaleźć w tym linku.