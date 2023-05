Już niedługo pojawi się iOS 17. Oto zapowiadane zmiany i nowe funkcje w następnym systemie Apple

Już niedługo Apple zaprezentuje kolejną wersję systemu operacyjnego dla swoich telefonów. Sprawdzamy, jakich nowych funkcji możemy się spodziewać.

iOS jest zapewne najczęściej używanym systemem operacyjnym od Apple. Mimo że firma rozpoczęła swoją przygodę od produkcji komputerów, teraz zdecydowanie ich najbardziej znanym produktem jest iPhone, który działa dzięki właśnie iOSowi. Już niedługo zobaczymy 17. wersję tego OSu, a wraz z nią kilka nowych funkcji oraz ulepszeń. Sprawdzamy, czego możemy się spodziewać w następnych uaktualnieniu.

Za każdym razem nowe systemy operacyjne od Apple prezentowane są podczas konferencji WWDC. W tym roku nie spodziewamy się, aby było inaczej. Ze względu na to wiemy już, kiedy odbędzie się prezentacja nowej wersji systemu, ponieważ Apple zapowiedziało początek WWDC 2023 na 5 czerwca 2023. Jednak już teraz, dzięki MacRumors, dowiedzieliśmy się kilku interesujących funkcji i zmian, które przyniesie ze sobą nowa wersja systemu. Przedstawiamy te najciekawsze.

Dodatkowa weryfikacja rozmówców w iMessage

Apple ma zamiar wprowadzić możliwość dodatkowego zabezpieczenia w iMessage, dzięki czemu osoby z podwyższonym ryzykiem bycia narażonymi na próbę niechcianego dostępu do wiadomości będą mogły otrzymywać alerty o próbie dostępu do tych informacji przez firmy i agencje afiliowane z państwowymi organami.

Odświeżone Centrum Sterowania

Apple przygotowuje także zmiany w Centrum Sterowania. Firma ma zapewnić użytkownikom więcej możliwości personalizacji tego menu, a także zająć się widgetem latarki, który dostanie możliwość dowolnego ustawienia natężenia światła - gdzie w tym momencie użytkownicy mogą wybierać tylko spośród czterech z góry ustalonych opcji.

Odświeżony Portfel

Również aplikacja Portfel zostanie odświeżona przez firmę z Cupertino. Apple ma wprowadzić zakładki oraz funkcję wyszukiwania, dzięki czemu nawet przy wpisywaniu do aplikacji wielu kart, każdą z nich będzie można łatwo i szybko znaleźć. Aplikacja ma też ułatwić korzystanie z funkcji takich jak Apple Pay Later oraz Apple Card Savings.

Nowa generacja CarPlay

Podczas WWDC 2022 Apple zaprezentowało nowe możliwości CarPlay, które ma zamiar wprowadzić do swoich telefonów i systemów w samochodach osobowych. Jako że pierwsze samochody z tymi funkcjami mają pojawić się na rynku już pod koniec 2023 roku, Apple w iOS 17 ma też wprowadzić zapowiadane wcześniej usprawnienia, jak na przykład możliwość korzystania z wielu ekranów w samochodzie, personalizacje deski rozdzielczej czy też sterowanie radiem FM.

Aplikacja Dziennik

Wiele wskazuje na to, że Apple ma zamiar przygotować aplikację dla osób poszukujących dziennika multimedialnego, przy okazji tworząc konkurencję dla apek takich jak Day One. Ma ona zostać dołączona do iOSu 17, jednak możliwe, że trafi ona na iPhone'y dopiero wraz z którąś z późniejszych aktualizacji - 17.1 lub 17.2

Możliwość instalowania aplikacji spoza AppStore

Najbardziej kontrowersyjna decyzja dotycząca iOSu 17 to możliwość instalowania aplikacji spoza App Store. Jest ona kontrowersyjna, gdyż dostęp do tej funkcji będą mieli tylko mieszkańcy Unii Europejskiej, która wymusiła taką zmianę na Apple. Oznacza to, że w Polsce będziemy mogli cieszyć się lepszymi możliwościami instalowania aplikacji, jednak na największych rynkach dla Apple - np. w USA - nie będzie takiej możliwości, gdyż firma z Cupertino tam, gdzie może, chce utrzymać swój monopol na dostarczanie aplikacji.

Śledzenie nastroju

Apple ma zamiar wprowadzić dodatkowe funkcję do swojej aplikacji Zdrowie. Jednymi z nowych funkcjonalności mają być możliwości śledzenia nastroju. Co więcej, Apple ma też zamiar wprowadzić możliwość detekcji i oceny warunków widzenia, dzięki czemu aplikacja mogłaby nam pomóc oszczędzać wzrok i lepiej o niego dbać.

Powiadomienia o niechcianych trackerach w pobliżu

OStatnią bardzo głośną zmianą w iOS 17 ma być możliwość wykrywania niechcianych trackerów, takich jak AirTag. Samo urządzenie do śledzenia stało się bardzo popularne, jednocześnie jednak umożliwiło śledzenie osób, które się na to nie zgodziły, co poskutkowało już wieloma przykrymi sytuacjami na świecie. Ze względu na to Apple ma zamiar udostępnić alerty dotyczące obecności nieznanego AirTaga dla innych aplikacji, dzięki czemu użytkownicy telefonów zarówno z iOS, jak i Androidem, będą mogli wykrywać te urządzenia.