Już niedługo poznamy historię naszego wszechświata?

Najnowszy przełom w dziedzinie obliczeń kwantowych może pomóc w prowadzeniu złożonych symulacji i dowiedzieć się o pierwszych momentach życia wszechświata. Zespół naukowców z University of Waterloo w Kanadzie twierdzi, że przeprowadził pierwszą w historii symulację barionów (wysoce złożony rodzaj cząstek subatomowych) na komputerze kwantowym.

Aby osiągnąć ten cel, badacze połączyli tradycyjny komputer z maszyną kwantową i opracowali od podstaw algorytm kwantowy, który okazał się bardzo wydajny. Chociaż proces jest skomplikowany, to znaczenie tego odkrycia jest następujące: naukowcy będą mogli przeprowadzać symulacje działań w aspektach fizyki, które dotychczas były całkowicie niedostępne dla tradycyjnych superkomputerów. Zostało udowodnione, że tylko komputer kwantowy może wykonać złożone symulacje niezbędne do rozszyfrowania wewnętrznego działania wszechświata.

Według badaczy, jest to krok w kierunku przezwyciężenia ograniczeń klasycznych obliczeń, który pozwoli na realizację ogromnego potencjału komputerów kwantowych. Christine Muschik, członek wydziału w Institute for Quantum Computing (IQC), mówi:

To ważny krok naprzód - jest to pierwsza w historii symulacja barionu na komputerze kwantowym. Zamiast rozbijania cząstek w akceleratorze, komputer kwantowy może pozwolić nam na symulację tych oddziaływań, które wykorzystujemy do badania początków wszechświata i wielu innych badań.