Już niedługo wejdziesz na uczelnie dzięki Google Pay

Google Pay otrzymało właśnie możliwość zapisywania identyfikatorów dostępu.

Google Pay i Apple Pay to dwie najpopularniejsze usługi płatności mobilnych przy wykorzystaniu smartfonów oraz smartwatch'y. Oba rozwiązania wykorzystują technologię Near Field Communication do płatności zbliżeniowych. Większość konsumentów nie zdaje sobie jednak sprawy, że z takiego samego rozwiązania korzystają wszelkiego rodzaju karty dostępu, z których korzystamy na co dzień.

Źródło: 9to5google.com

Już niedługo Google Pay zacznie wspierać identyfikatory studenckie na wybranych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.

Nowa opcja została ogłoszona na początku tego tygodnia przez firmę Transact, która oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania, płatności oraz kontroli dostępu dla szkół. Transact Mobile Credential od teraz umożliwia zapisywanie identyfikatorów dostępu do kampusów wybranych uczelni bezpośrednio w Google Pay.

Dzięki temu rozwiązaniu studenci, wykładowcy oraz pracownicy akademiccy są w stanie poruszać się po kampusie i uzyskać dostęp do wybranych budynków/sal jedynie przy wykorzystaniu telefonu z wbudowanym modułem NFC. Dodatkowo z wykorzystaniem Google Pay można również korzystać z płatności tak, jak dotychczas.

Początkowo na zapis kart dostępu w Google Pay pozwoli 15 uniwersytetów dyslokowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Oto wszystkie placówki, które pozwalają na dostęp do swoich kampusów przy wykorzystaniu Google Pay: Arkansas State University, Chowan University, College of Coastal Georgia, Duke University, Georgetown University, Hamilton College, Johns Hopkins University, Marshall University, Mercer University, Roanoke College, St. Edward’s University, South Dakota State University, Temple University, The University of Alabama, and University of New Brunswick.

Szkoły w chwili obecnej instalują oprogramowanie oraz testują Google Pay. Pełne wdrożenie rozwiązania do użytku codziennego spodziewane jest na drugi kwartał 2020 roku.

Identyfikacja za pomocą Google Pay jest wygodniejsza i bezpieczniejsza, ponieważ osoba pragnąca wejść na teren uczelni musi najpierw odblokować swój telefon.

