Już niedługo zobaczymy USB-C w iPhonie. Jednak cieszyć będziemy się krótko

Wiemy już, kiedy większość akcesoriów Apple przejdzie na USB-C. Niestety nie mamy tylko dobrych wiadomości.

W zeszłym tygodniu w końcu dotarła do nas bardzo dobra wiadomość. Parlament Europejski zdecydował o wprowadzeniu jednego standardu ładowania dla urządzeń mobilnych i do końca 2024 roku wszyscy producenci będą zmuszeni do przejścia na korzystanie z USB-C. Dla wielu z nich nie będzie to wielka zmiana, gdyż już korzystają oni z tego uniwersalnego portu. Jest jednak jednak firma, która będzie musiała mocno się napracować, aby sprostać tym wymogom - Apple.

USB-C w urządzeniach Apple to od wielu lat marzenie wielu użytkowników - niektórzy z nich nawet wzięli sprawy w swoje ręce. Po ostatniej decyzji Parlamentu Europejskiego firma nie może już dalej zwlekać i do października 2024 musi przenieść wiele swoich urządzeń na USB-C. Tutaj przygotowaliśmy tekst o tym, które jeszcze gadżety Apple muszą się do tego czasu zmienić.

Według najnowszych informacji udostępnionych w newsletterze Marka Gurmana, jednego z czołowych analityków Apple, te zmiany zaczną wchodzić w życie już niedługo. Według niego USB-C dostanie już iPhone 15, jednak będzie on poprzedzony najnowszym podstawowym iPadem, którego zobaczymy jeszcze w tym roku.

Następnym ruchem będą słuchawki Apple oraz akcesoria komputerowe, które zapewne zobaczymy około 2023 roku, wraz z premierami nowych komputerów stacjonarnych od Apple. Niestety ostatnim modelem iPhone'a z Lightning może być iPhone SE 4, który mimo premiery w 2024, może nadal legalnie pojawić się z przestarzałym złączem.

Niestety nie wszystkie wiadomości są tak dobre. Gurman sądzie, żę Apple nie będzie korzystało z USB-C przez długi czas. Firma kieruje się raczej ku przyszłości bezprzewodowej, gdzie urządzenia będą mogły być ładowane jedynie indukcyjnie. Jak na producenta, który bardzo chwali się swoimi eko-zapędami, nie jest to zrozumiałą decyzja - takie ładowanie jest niesamowicie stratne i powoduje ogromne marnowanie energii.

Apple będzie musiało dostosować się do wymogów UE i wprowadzić do iPhone'ów USB-C

Wiceprezes Apple ds. marketingu na świecie, Greg Joswiak, powiedział, że Apple będzie musiało przejść na USB-C w iPhone'ach i swoich pozostałych urządzeniach, które nadal mają złącze Lightning, aby spełnić nowe przepisy UE.

Przemawiając na wydarzeniu Wall Street Journal's Tech Live, Joswiak dodał również, że Apple ostatecznie uszanuje decyzję podjętą przez UE, aby wskazać i wprowadzić wspólną ładowarkę w całym konsumenckim sprzęcie elektronicznym. "Będziemy musieli się dostosować" - powiedział Joswiak, pośrednio potwierdzając, że Apple w przyszłości przejdzie na USB-C.

USB-C będzie musiał być wspólnym portem w szerokiej gamie urządzeń elektronicznych dla konsumentów, w tym iPhone'a i AirPods, do końca 2024 roku, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez UE. Apple podobno testuje modele iPhone'a 15 z portem USB-C.