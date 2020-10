Już ponad miliard ludzi na świecie korzysta z iPhone'a

Pomimo ostrej ofensywy chińskich producentów smartfonów i popularności sprzętu od Samsunga, to Apple udało się zdobyć najbardziej lojalną grupę klientów, która obecnie liczy już ponad miliard osób.

Firmy Apple i marki iPhone nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W zaledwie 13 lat (pierwsza generacja iPhone'a zadebiutowała w 2007 roku), amerykańskiemu producentowi udało się stworzyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych i pożądanych linii produktów na świecie. Nic zatem dziwnego, że niemal każda kolejna generacja urządzenia wyprzedają się błyskawicznie.

Choć najnowszy przedstawiciel serii - iPhone 12, wzbudza wiele emocji i kontrowersji, to nie przeszkadza to fanom marki inwestować w niego swoich ciężko zarobionych pieniędzy. To właśnie lojalność klientów, w dużej mierze spowodowała, że na świecie jest już ponad miliard aktywnych użytkowników iPhone-ów.

Informacje takie podał serwis Above Avalon specjalizujący się w dogłębnym analizowaniu działań firmy Apple. Zdaniem tamtejszych ekspertów, "gigant z Cupertino" może się pochwalić ponad miliardem zadowolonych klientów, którzy cały czas korzystają z jego urządzeń. Co ciekawe, przedstawiciele firmy nie potwierdzili (jeszcze?) tych informacji.

Warto przypomnieć, że już w połowie 2016 roku Apple chwaliło się, że sprzedało ponad miliard iPhone'ów na całym świecie. Oczywiście liczba sprzedanych urządzeń nie równa się liczbie aktywnych użytkowników, dlatego, zdaniem Above Avalon, dopiero teraz udało się producentowi "dobić" do wyniku miliarda działających urządzeń.

Apple znane jest ze swojego wieloletniego wsparcia dla produkowanych przez siebie sprzętów, w tym iPhone'ów. Nie specjalnie zatem dziwi nas wynik, jaki udało się firmie osiągnąć. Niemniej, jest on imponujący.

